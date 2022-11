« Kogn bi » du 02 Novembre 2022: Le journaliste Salif Diallo est décédé lundi à Dakar, à l’âge de 53 ans….Un faux professeur arrêté au lycée de Bambey Sérère…Ousmane Sonko va faire face à la presse ce mercredi 02 novembre 2022…La Coordination des associations de presse va faire une importante déclaration ce mercredi à la Maison de la presse Babacar Touré…

Hommages (I)

Le journaliste Salif Diallo, chef du service des sports de l’Agence de presse sénégalaise (APS), décédé lundi à Dakar, à l’âge de 53 ans a été inhumé ce mardi peu après 15heures au cimetière musulman de Vélingara. Une foule nombreuse constituée de parents, amis, collègues, entre autres, a accompagné le défunt à sa dernière demeure.

La prière mortuaire s’est déroulée à la mosquée de Samba Quinzan. Une lecture du Coran pour le repos de l’âme de notre confrère s’est déroulée mardi matin dans la maison familiale en présence d’une délégation de l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Hommages (II)

’’Un homme sympathique’’, un journaliste ‘’rigoureux et généreux’’, ‘’un homme affable et professionnel’’, ’’un journaliste aussi rigoureux qu’intelligent’’ : les hommages ont afflué pour saluer la mémoire du chef du service des sports de l’APS. Une pluie d’hommages lui a été rendues au Sénégal, en Afrique et à l’international, le Directeur général de l’APS saluant une figure emblématique’’ de la presse sénégalaise, ‘’un travailleur engagé’’.

La confédération africaine de football (CAF) et la presse africaine et internationale ont rendu hommage à Salif Diallo, journaliste à l’Agence de presse sénégalaise (APS), décédé lundi, saluant ‘’son altruisme’’, ‘’un homme sympathique’’, un journaliste ‘’rigoureux et généreux’’.

Faux professeur

Selon Emedia, avant le lycée de Bambey Serère, l’homme a enseigné au lycée de Taif. D’après les confrères, cet enseignant a même fait partie d’un jury de correction au baccalauréat dans un centre d’examen de Dakar.

Un correcteur avait attiré l’attention du président du jury et de l’inspecteur d’académie d’alors sur le manque de qualification de la personne pour enseigner la matière mais, il n’a pas été écouté. Mieux, les élèves ont toujours dénoncé l’enseignant, estimant qu’il n’avait pas les aptitudes requises pour pouvoir enseigner la matière. Pour rappel, c’est en 2015 que le ministère de l’Education avait recruté C.A.T. Touré avant de le mettre à la disposition de l’inspection d’académie.

Affaire Adji Sarr-Sonko

Ousmane Sonko va faire face à la presse ce mercredi 02 novembre 2022, selon un communiqué de la Commission de communication de la coalition Yewwi Askan Wi. Le leader de Pastef Les Patriotes, qui est en train de sillonner le pays depuis trois semaines dans son programme « Nemmekou Tour », va parler de la convocation à lui adressée par le Doyen des juges Omar Maham Diallo, dans l’affaire de viol présumé à Sweet Beauté, qui l’oppose à la masseuse Adji Sarr.

Le juge d’instruction a entendu la plaignante Adji Sarr, qui a été confrontée à son ancienne patronne Ndeye Khady Ndiaye et à une autre ancienne collègue masseuse qui travaillait avec elle dans ledit salon. Le mari de la propriétaire du salon a été également entendu. De même que le médecin qui avait fait le certificat médical de la plaignante.

Associations de presse

La Coordination des associations de presse va faire une importante déclaration ce mercredi à la Maison de la presse Babacar Touré selon pressafrik. . Que vont-ils dire ? Selon un des coordonnateurs, « c’est une nouvelle page qui va s’ouvrir pour la presse, demain ». Des associations de presse comme APPEL, CDEPS, CJRS, CORED, SYNPICS, URAC… donnent rendez-vous à tous les acteurs et à l’opinion nationale et internationale.

Un bus prend feu

Un bus qui quittait Dakar pour rallier la Guinée Conakry a pris feu sur l’Autoroute à péage. Le drame est survenu à la sortie du péage de Mbour. Trois cabines du péage ont pris feu et les bagages des passages du véhicule sont partis en fumée. Heureusement, les passagers ont pu sortir à temps du bus. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée dans l’incendie de ce bus.

Le rappeur Takeoff abattu

Le rappeur Takeoff est décédé dans la nuit de lundi à mardi à l’âge de 28 ans, abattu à Houston alors qu’il jouait aux dés lors d’une fête d’Halloween. Il y eu des blessés. Mais la Police n’a pas encore procédé à des arrestations. Le rappeur était avec des membres de sa famille.