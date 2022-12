« Kogn Bi » du 16 12 2022 : Après 35 jours passés en prison suite à son arrestation pour publication de documents classés secret défense…La communauté islamique est en deuil suite au rappel à Dieu du khalife général de Nguith…arba Ngom a profité de son temps de parole pour s’en prendre à son collègue député Aminata Touré…

Farba / Mimi

Farba Ngom a profité de son temps de parole pour s’en prendre à son collègue député Aminata Touré, qui s’est encore prononcée sur la question du troisième mandat en indexant Macky Sall.

Le député de la mouvance présidentielle a fait des révélations explosives sur l’ancien Premier ministre. : «Être de l’autre côté ne vous permet pas d’oublier ce qui vous a lié hier au Président Macky Sall. On se connaît. Quand vous étiez Premier ministre, un jeudi soir après un Conseil des ministres, je vous ai rendu visite. Vous vous permettez ici de donner des leçons de droiture aux Sénégalais. Tout ce qui vous était destiné passait entre mes mains. On se connaît très bien. Vous ne pouvez pas donner des leçons de droiture aux citoyens », a révélé Farba Ngom devant les députés.



Farba / Mimi (Bis)

En réponse au maire des Agnams, Mimi Touré révèle qu’elle n’a « aucune relation avec lui, ni institutionnel ni personnel ». Comme pour jeter une pierre dans le jardin de Farba Ngom, elle affirme n’avoir « jamais été épinglée par un rapport d’audit ». « Avec mes positions, si je devais quelque chose à l’Etat ça allait être étalé dans la presse. Il s’agit d’une ligne de conduite personnelle. D’ailleurs j’ai été audité alors que j’ai quitté la primaire depuis 2014 », a-t-elle ajouté. Mimi Touré reproche à Farba Ngom de faire du dilatoire.

Le 3e mandat



S’agissant de la question du troisième mandat, l’ancienne première ministre s’est dit insatisfaite de la réponse du premier ministre. « Ce genre de situation crée une atmosphère de suspicion hostile à l’investissement même, observe-t-elle. Les gens ne sont pas rassurés. Le Premier ministre devait clairement dire que la Constitution sera respectée. C’est très simple et c’est comme ça que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir. Après le référendum de 2016, tout le monde pensait qu’il n’y aurait plus de débat sur cette question. Si, six ans après on en débat toujours et que le Premier ministre refuse de donner une position claire, cela constitue une source d’instabilité alors qu’il faut préserver l’image que le Sénégal a dans le monde ».

Barthélémy Dias



Le député de l’opposition Barthélémy Dias a déclaré devant l’Assemblée nationale que sa collègue Amy Ndiaye Gniby n’est pas enceinte. « Aujourd’hui on veut nous faire croire qu’une femme est enceinte, alors qu’il y a une autre femme qui était enceinte il y a 22 mois n’a toujours pas accouché », a t-il lancé au premier ministre Amadou Ba lors de son passage de l’examen de la motion de censure. Le parlementaire, par ailleurs maire de Dakar pour appuyer ses dires prend à témoin le ministre de l’Intérieur Antoine Felix Diome qu’il accuse de « comploter à nouveau contre l’opposition ». » Votre ministre de l’Intérieur sait qu’elle (Amy Ndiaye Gniby) n’est pas enceinte. Parce que son mari ne l’a pas enceinté.

Pape Alé Niang



Après 35 jours passés en prison suite à son arrestation pour publication de documents classés secret défense, le journaliste Pape Alé Niang, par ailleurs patron de Dakarmatin, a bénéficié d’une liberté provisoire assortie d’un placement sous contrôle judiciaire. Une décision bien appréciée du reste par Reporters sans frontières. RSF salue cette décision de la justice sénégalaise et exige l’annulation de toutes les charges retenues contre lui. « Après 35 jours de prison, le journaliste Pape Alé Niang est en liberté provisoire, 2 semaines après la visite du secrétaire général de RSF @chrisdeloire. RSF salue cette décision de justice et demande l’abandon de toutes les charges contre lui », lit-on dans un tweet partagé par RSF. Même réaction pour le secrétaire général de RSF et président du forum sur l’information et la démocratie.

Major Kandji



Alioune Badara Kandji a échappé à un déferrement devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kaolack. Venu répondre à la convocation des enquêteurs du commissariat central du Salam, ce jeudi, le gendarme à la retraite est rentré libre, suite à un compromis qu’il a trouvé avec le plaignant. En effet, la proposition de remboursement de 28 millions F CFA examinée par les parties concernées devant les enquêteurs a abouti à un consensus. Ainsi, le major de la gendarmerie à la retraite a quitté libre les locaux du commissariat central du Salam, d’après la même source.

Décès du khalife de Nguith



La communauté islamique est en deuil suite au rappel à Dieu du khalife général de Nguith, une localité religieuse située à un kilomètre de la commune de Linguère. Serigne Ahmad Dame Gadji est décédé hier mercredi vers trois heures du matin en Italie des suites d’une longue maladie. Le chef religieux était âgé de 82 ans.