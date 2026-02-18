Kolda : 44,1 KG de chanvre indien saisis et un individu interpellé

Partager Facebook

Le Commissariat central de Kolda a réalisé, ce 17 février 2026, deux opérations distinctes ayant conduit à la saisie totale de 44,1 kg de chanvre indien et à l’interpellation d’un suspect.

Première affaire : Saisie de 41,6 kg sur une moto

Le 17 février 2026, aux environs de 08 heures, le service a exploité un renseignement opérationnel relatif à un trafic de stupéfiants. Les éléments de la Brigade de recherches se sont immédiatement projetés sur les lieux indiqués.

Sur place, une moto de marque TVS (coloris noir et bleu), dépourvue de plaque d’immatriculation et de documents administratifs, a été immobilisée. L’inspection du véhicule a permis la découverte de trois sacs contenant 41,6 kg de chanvre indien.

Selon les informations recueillies, un agent des Eaux et Forêts en mission de contrôle de routine avait préalablement sommé le conducteur de s’arrêter. Ce dernier a refusé d’obtempérer et a pris la fuite, abandonnant son chargement que les enquêteurs ont initialement pu confondre avec du charbon de bois avant vérification.

Deuxième affaire : Interpellation au quartier Sare Kémo

Le même jour, aux alentours de 12 heures, lors d’une patrouille de sécurisation, les policiers ont mis fin aux agissements d’un individu impliqué dans un trafic intense au quartier Sare Kémo.

Un dispositif de surveillance a été instauré suite à des informations précises.

À hauteur de l’usine de riz, les agents ont repéré trois individus au comportement suspect à proximité de deux motocyclettes. Malgré une tentative de fuite généralisée à la vue des forces de l’ordre, l’un des suspects a été appréhendé. La perquisition sur les lieux a permis de saisir un sac contenant 2,5 kg de vrac ainsi que 19 cornets de chanvre indien conditionnés dans un sachet bleu. Le mis en cause a été conduit au poste pour la suite de la procédure, tandis que les deux motos et les stupéfiants ont été placés sous scellés.