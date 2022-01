Koungheul-Socé Diop Dionne fait une razzia dans le département…

Madame Socé Diop Dionne, tête de liste départementale de la Coalition Benno Bokk Yakkar à Koungheul est sortie victorieuse du scrutin de ce dimanche. L’ancienne Directrice de l’Agence Nationale de Construction des Bâtiments et Édifices Publics du Sénégal (ACBEP) a gagné la presque totalité des bureaux de vote à l’échelle départementale. Ainsi, elle va succéder le ministre- Conseiller Assane Diop à la tête de l’institution départementale. Celle que l’on surnomme la « Lionne » du Bambouck vient encore de confirmer son hégémonie au niveau de la capitale du Bambouck. En 2017,elle avait infligé, on se le rappelle,une défaite cuisante à l’opposition devant, ainsi, la députée élue du département avant de céder son fauteuil à Fanta Sall.

Ainsi, Seydou Sy Sall semble entamer sa descente définitive aux enfers. Pour rappel,lors des législatives de 2012, il avait dirigé la liste départementale et avait essuyé une défaite cuisante. Ce qui avait poussé le Président Macky a misé sur Madame Socé Diop Dionne aux législatives de 2017 et qui les avait emportées avec brio. Avec cette élection d’hier, l’ancien Ministre Délégué Général à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose a connu encore une énième revers devant la « Lionne » du Bambouck.