Krépin Diatta : « J’ai fait quatre malaises successifs le jour de la finale »

Trois joueurs sénégalais n’ont pas pu prendre part à la finale de la CAN 2025 contre le Maroc dimanche soir. Krépin Diatta, habituel titulaire au poste de latéral droit, a dû laisser sa place, malade. Puis Ousseynou Niang a fait un malaise durant l’échauffement. Enfin Pape Matar Sarr s’est senti mal et n’a pas pu rejoindre le banc de touche après la pause. Les trois hommes ont même dû aller à l’hôpital universitaire Mohammed VI de Rabat.

Comme le révèle le média sénégalais Taggat, Ousseynou Niang avait pu rallier l’hôtel dans la nuit, tandis que Diatte et Matar Sarr ont passé la leur à l’hôpital. Leur état est annoncé stable et ils vont pouvoir rejoindre leurs coéquipiers pour fêter le titre glané dimanche. « Il s’est passé beaucoup de choses avant le match. Je pense que beaucoup de choses sortiront après… Ce n’était pas juste cette situation. Plein de choses aussi avant le match. Mais vous allez découvrir. Il est arrivé beaucoup de choses à Krépin, Ousseynou et Pape Matar Sarr à la mi-temps », a déclaré Ismaïl Jakobs, joueur sénégalais, après la rencontre.

Quant à Krépin Diatta, il a déclaré qu’il a fait quatre malaises successifs le jour de la finale »