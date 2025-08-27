El Hadji Babacar Dioum et El Hadji désigne le vrai Kocc Barma

Partager Facebook

El Hadji Babacar Dioum a été confronté à El Hadji Assane Demba, le 25 août 2025 devant le doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Dakar. Babacar Dioum, arrêté en premier par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), est poursuivi pour association de malfaiteurs, chantage, pédopornographie, extorsion, falsification de documents administratifs, blanchiment d’argent et diffusion de contenus contraires aux bonnes mœurs.

El Hadji Assane Demba, présumé « Leuk Daour », interpellé quelques jours plus tard à l’Aéroport international Blaise Diagne, fait face à des accusations de photomontages illégaux, diffusion de données personnelles et intimes, pédophilie et extorsion.

Selon les informations de Seneweb, lors de cette confrontation, Babacar Dioum, présenté comme « Kocc Barma », a accusé Assane Demba d’être le véritable instigateur, affirmant que ce dernier lui avait vendu un site en 2020. Assane Demba a fermement rejeté ces allégations, niant être « Kocc ». Il a confirmé avoir vendu un site à Dioum en 2020, mais a insisté : « Vendre un site n’est pas un délit. » Il a également précisé que le site Seneporno était actif depuis 2017.

Demba a ajouté qu’il avait lui-même été menacé par « Kocc Barma », qui l’aurait contacté par le passé pour le faire chanter en le menaçant de publication sur Seneporno. Il a déclaré avoir supplié Dioum de l’épargner, invoquant son récent mariage et sa tentative de reconstruire sa vie en Europe, révélant à cette occasion son passé judiciaire.