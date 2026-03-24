La CAF acte officiellement la défaite du Sénégal

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Après que le jury d’appel de la CAF a retiré le titre de la CAN 2025 au Sénégal pour l’attribuer au Maroc, sur tapis vert, la Confédération africaine de football a officialisé sa décision sur sa page officielle.

Sur le review de la CAN, la CAF a supprimé les images du sacre du Sénégal. Il y a encore quelques jours, c’était Sadio Mané, le trophée dans les mains, avec son grand sourire, qui illustrait l’article de l’instance. Le Sénégal était désigné vainqueur, noir sur blanc, le Maroc finaliste. Désormais, la CAF a décidé de retirer toute mention faisant référence à une victoire du Sénégal lors de cette finale, pour mettre le Maroc devant le Sénégal. Pour illustrer le « nouveau » champion à la place de la photo du sacre sénégalais, la CAF a mis une clichée du public marocain.

Sur son précédent article, la CAF écrivait : « »Couronnés champions après une campagne contrôlée, le Sénégal imposa son autorité ». Aujourd’hui, l’instance a supprimé ce passage. Chose surprenante, la CAF ne mentionne pas, dans son texte, le sacre du Maroc. « La Coupe d’Afrique des Nations CAF 2025 de TotalEnergies n’a laissé aucune place aux tièdes. Du coup d’envoi à la dernière seconde de la finale, le tournoi a été une succession de moments intenses, de duels pleinement engagés et de figures qui racontent pleinement l’histoire d’un match de football africain », se contente d’écrire l’instance dirigeante du football africain.