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La CAF explose, le Secrétaire général démissionne

29 mars 2026 Sport

Alors que la bataille juridique se poursuit autour de l’attribution au Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au détriment du Sénégal, la CAF a annoncé ce dimanche le départ d’un personnage clé de l’institution.

La finale Maroc – Sénégal continue de faire couler de l’encre, trois mois plus tard. Non, vous n’avez pas encore loupé un nouvel épisode rocambolesque autour de l’événemen. Mais cela pourrait avoir un petit lien. Au Caire (Egypte), juste avant un comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF), un homme clé de l’institution a annoncé son départ.

Présent au poste de secrétaire général de l’institution continentale, Véron Mosengo-Omba a annoncé son départ, après 30 ans de bons et loyaux service. « Après plus de 30 ans d’une carrière professionnelle internationale au service d’un football idéal capable de rassembler, d’éduquer et de créer des opportunités porteuses d’espoir, j’ai pris la décision de quitter mes fonctions de Secrétaire Général de la CAF pour me consacrer à des projets plus personnels. Maintenant que j’ai pu lever les soupçons que certains se sont donnés beaucoup de mal à faire peser sur moi, je peux me retirer sereinement et sans contrainte en laissant une CAF prospère comme jamais », a-t-il indiqué dans une lettre.

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