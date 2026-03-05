La CAN féminine officiellement reportée

Partager Facebook

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce jeudi 5 mars que la compétition était reportée au mois de juillet. La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine 2026 devait se tenir au Maroc du 17 mars au 3 avril 2026.

Après des discussions entre la CAF et ses partenaires, la FIFA et d’autres parties prenantes, la CAF a décidé de reprogrammer les dates de la TotalEnergies CAF WAFCON 2026, du 25 juillet au 16 août 2026, afin d’assurer le succès de cette importante compétition féminine, compte tenu de certaines circonstances imprévues”, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Selon l’instance africaine de football, les préparatifs pour la CAN féminine sont en cours et toutes les parties sont confiantes quant à sa réussite.

‎

‎Les Lionnes du Sénégal prendront part à leur cinquième phase finale de CAN en 2026, la troisième consécutive. Quarts-de-finalistes lors de la dernière édition, elles évolueront dans le groupe A en compagnie du pays hôte, le Maroc, de l’Algérie et du Kenya.

Toutefois, il faut préciser que dans le communiqué de la CAF, il n’est nullement précisé si la CAN féminine aura bien lieu au Maroc ou dans un autre pays.