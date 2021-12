La Conseil Municipal de Marsassoum a voté son budget 2022

En session ordinaire les conseillers municipaux de la commune de Marsassoum ont voté à l’unanimité le budget 2022 qui s’élève et s’équilibre en recettes et en dépenses d’un montant de 384681873 frs CFA.

Ce dernier conseil de l’année 2021 coïncide avec la fin de mandat des élus locaux qui ont exprimé un sentiment de satisfaction pour la qualité de collaboration entre les conseillers dans le travail de notre cité et la réalisation de projets pertinents pour le développement et le bonheur de tous les citoyens de la commune

Enfin l’équipe municipale a remercié l’autorité administrative notamment madame le Préfet pour son concours et sa collaboration franche et sincère et a félicité l’adjoint au Préfet pour la nouvelle nomination au Poste de Sous-préfet de l’arrondissement de Missira Wadene dans le département de Koungheul