La déclaration de patrimoine matérielle

Encore une fois, les hautes autorités publiques de notre pays sont invitées à faire une déclaration de leurs patrimoines par le Président de la république.

Dans son essence, cette recommandation présidentielle est un acte citoyen, républicain de très haute portée morale.

Elle suppose dans la conscience de chaque Sénégalais une déclaration de patrimoine matérielle.

Nous insistons sur le patrimoine matériel, mais s’est-on demandé si la seule déclaration de patrimoine matérielle suffit pour armer moralement l’autorité nommé et introduire dans la conscience citoyenne de chaque sénégalaise et sénégalais le sentiment d’un profond attachement à sa nation en devenir ?

Que dire de la conscience nationale de ces autorités, de leurs sermons à servir exclusivement l’intérêt supérieur de notre république ?

Sont-ils prêts ses messieurs et dames à se sacrifier pour celle-ci, c’est-à-dire notre république ?

Ont-ils le feu sacré pour servir la nation ? Qu’est ce qui le prouve ? Connaissent-ils la Géographie, l’Histoire de leurs pays ?

Sont-ils prêts à marcher au pas de l’oie à côté du peuple, à s’investir pour tous les terroirs, toutes les communautés, toutes les conceptions religieuses et sociologiques ?

Et non pas exclusivement leurs propres terroirs, leurs clans et ou leurs dynasties religieuses.

Ce sont là autant de questions que la déclaration de patrimoine nous inspire.

Il est vrai, que dans les années 70, l’écrivain Béninois Guy Landry Hazoume déclarait, nous le citons : « En Afrique les ministères sont comme les ambassades des tribus. Il nous faut arriver à éviter le jeu calculé et parfois troublant de certaines nominations et actions politiques soixante ans après nos indépendances proclamées.»

La véritable voie de développement est d’abord et avant tout, nous le pensons, dans la conscience républicaine une conscience morale, une supra-humanité, c’est-à-dire le désir d’être un noble au sens républicain du terme.