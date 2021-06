La Detox : Nouvelle Lubie des femmes

La detox ce terme à la mode renferme pas mal d’énigmes. Mais quelle est cette pratique qui fait beaucoup parler d’elle et qui divisent même les spécialistes ? Quelle est la dernière tendance en matière de detox ? Lisez donc la suite pour en savoir davantage…

La detox, ou détoxification, est un programme de cure destiné à purifier le corps des toxines qui polluent son bon fonctionnement. Ainsi il est conseillé une à deux fois par an, de faire une cure detox afin de repartir de bon pied, et d’équilibrer son alimentation.

De nos jours les produits alimentaires industriels ont envahis nos rayons et nos cuisines. Il suffit de consulter la liste des ingrédients au dos des produits pour se rendre compte de la transformation que subit la matière première. Des produits chimiques pour tout usage : des colorants, des conservateurs, des exhausteurs de goûts, des texturisants, qui relèguent les vitamines du produit (lorsqu’il y’en a) au dernier plan et en infime proportion. Ainsi notre alimentation souffre d’un déséquilibre puisque la consommation en grande quantité de ces produits raffinés à dépasser celle des produits naturels. A long terme cela peut s’avérer nocif pour la santé.

Il faut savoir qu’il n’y a pas une cure de detox mais plusieurs. Leur point commun est de bannir certains aliments tels que les sucres raffinés, les acides gras etc. Si la plus célèbre dans le monde féminin reste la detox minceur, sachez que la detox n’est pas forcément un programme d’amincissement mais dans son sens général un véritable rééquilibrage alimentaire. Il est important de prendre l’avis d’un médecin, d’un nutritionniste ou d’un spécialiste afin de recevoir les meilleurs conseils, éviter les carences alimentaires et trouver un programme approprié.

Il est aussi intéressant d’élargir sa cure en apportant une action externe à l’organisme par le biais du Spa notamment ou des Hammams ou encore d’une activité physique régulière. Ils aideront l’organisme à mieux éliminer les toxines. Ainsi la detox dépasse le stade alimentaire pour devenir un état d’esprit et une forme de réconciliation avec son corps, comme le souligne le célèbre adage “un esprit sain dans un corps sain”.

La Folie « Green Juice »

Le Smoothie vert est devenu tendance. Bien plus qu’une mode importée Outre-Atlantique, il s’agit bel et bien d’une aide à la detox qui fait de plus en plus d’adeptes dans le monde ces dernières années. Sa genèse : Suite à de sérieux problèmes de santé de sa famille et du surpoids, Victoria Boutenko, une mère de famille américaine, décide de changer le mode d’alimentation de ses enfants. Elle réfléchit à une façon plus ludique de leur faire avaler des fruits et des légumes dans la journée sans être confronter à leur systématique refus et grimaces. Eureka ! Le Green Juice est né, dont elle popularise la recette via son livre « Green for Life ».

Il s’agit de mixer à l’aide d’un Blender, des fruits et des légumes crus en suivant le pourcentage ; 40% de fruits et 60% de légumes (ou l’inverse) de préférence verts feuillus.

Les légumes verts abondent en vitamines, fer, chlorophylle, protéines et minéraux. Autant vous dire, tout ceci réduit les risques de maladie et donne une énergie considérable à l’organisme.

Cette recette simple, les bars à smoothie se l’arrache. Ainsi vous n’avez plus d’excuse pour faire « boire » des épinards au petit dernier. Les fruits atténuent le goût prononcé des légumes, et adoucissent la boisson.