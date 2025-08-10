La feuille de route du nouveau président de l’UMS

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le magistrat Cheikh Ba, président de chambre à la Cour d’appel de Dakar, a été élu ce samedi à la tête de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) lors de leur assemblée générale ordinaire.

Il a obtenu 146 voix, devançant largement ses deux concurrents, Mouhamadou Ndiaye Sarr, premier substitut du procureur près du tribunal de grande instance de Saint-Louis, qui a récolté 76 voix, et Khaoussou Diop, magistrat à la Cour d’appel de Ziguinchor, qui a obtenu 51 voix.

Face à la presse, le nouveau président de l’UMS a insisté sur le fait que la magistrature n’a ni adversaires ni amis, mais une seule mission : rendre justice.

« La magistrature est un arbitre du jeu national à tous les niveaux. Nous n’avons pas d’adversaires, nous n’avons pas besoin d’amis, nous avons besoin de rendre la justice au nom du peuple sénégalais dans la sérénité dans la responsabilité dans l’esprit de rendre compte ici et au-delà, c’est ça qui guide notre action. Nous sommes les arbitres et l’arbitre n’a pas de parti pris n’a pas d’état d’âme », a déclaré Cheikh Ba.

Le magistrat a expliqué que son programme, qui a convaincu à 100 % lors de l’élection, repose sur cinq (5) axes principaux.

« Nous avons cinq axes qui veulent une magistrature debout, unie et solidaire qui prend ses responsabilités face au peuple sénégalais au nom de qui il rend la justice pour le bien-être de ses membres et dans une collaboration et un dialogue interinstitutionnel pour qu’ensemble la justice qui est un projet de société soit exécutée conformément à la Constitution conformément aux vœux du peuple sénégalais », a-t-il précisé.

« Nous allons dans ce programme-là, allier tous les éléments qui méritent de l’être pour que la magistrature reste debout digne et reconnue à sa juste valeur », a conclu le nouveau président de l’UMS.