Les chiffres de la prise en Charge des Enfants en Situation de Vulnérabilité

Une cérémonie marquante a eu lieu sous la présidence Madame Tall Aissé Gassama, directrice générale de la protection judiciaire et sociale au ministère de la Justice. Cet événement, qui a réuni des acteurs clés du secteur, avait pour objectif de discuter des résultats de la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité, ainsi que de présenter le rapport national annuel de 2023.

La direction générale de la protection judiciaire et sociale (DGJPS) est une structure essentielle au sein du ministère de la Justice. Sa mission principale consiste à mettre en œuvre des politiques publiques visant à protéger les enfants vulnérables. Cela inclut non seulement la protection physique et psychologique, mais également la rééducation et la réinsertion sociale des jeunes en difficulté. La vulnérabilité des enfants peut résulter de divers facteurs, tels que la violence domestique, la pauvreté, l’absence de soutien familial, ou encore les conflits avec la loi.

Dans ce contexte, la DGJPS a élaboré des stratégies pour répondre aux besoins spécifiques de ces enfants, en collaboration avec d’autres institutions et organisations non gouvernementales. Lors de la cérémonie, Madame Tall a présenté les résultats du rapport national annuel de 2023. Ce rapport fournit une analyse détaillée des actions entreprises par la DGJPS et évalue leur impact sur la vie des enfants concernés : “ Nous avons réuni les acteurs institutionnels, magistrats, ministères de la famille et des solidarités, ministères de l’intérieur et de la sécurité publique, les acteurs privés, associations ONG et les partenaires techniques et financiers pour discuter des résultats de la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité, la direction générale de la protection judiciaire et sociale, c’est une structure du ministère de la justice qui est chargée de mettre en œuvre la politique publique en matière de protection judiciaire et sociale des enfants victimes, des enfants témoins, des enfants en conflit avec la loi et des jeunes majeurs de moins de 21 ans en danger.

Plus concrètement, il s’agit de s’occuper de la protection, de la rééducation et de la réinsertion sociale de ces couches vulnérables. Pour prendre en charge cette couche, nous disposons de deux leviers. D’abord, nous avons les centres qui sont au nombre de douze. Nous avons quatre centres de sauvegarde. Nous avons quatre centres de premier accueil, trois centres polyvalents et un centre d’adaptation sociale qui en 2023 ont pris en charge 5297 enfants dans des sections scolaires et dans des filières d’initiation et d’apprentissage professionnel. À côté de ces centres, nous avons les services AEMO qui sont des services de l’action éducative et de protection sociale en milieu ouvert qui sont implantés dans tous les ressorts de tribunaux de grandes instances et de tribunaux d’instances. Nous en avons 48. Au cours de l’année 2023, ces services AEMO ont pris en charge 11 297 enfants. Il s’agit d’enfants qui sont accompagnés sur le plan psychosocial, sur le plan sanitaire, sur le plan économique et sur le plan de l’éducation. Donc, si on totalise tous ces enfants qui ont été pris en charge aussi bien par les centres que par les services AEMO, nous sommes à 17 057 enfants qui ont été pris en charge aussi bien sur le plan scolaire avec l’enseignement général, mais également sur le plan professionnel avec des offres de services dans des filières comme la mécanique, la menuiserie bois, la menuiserie métallique, la menuiserie aluminium, les fonderies.

Et ces enfants sont pris en charge par un personnel composé de 300 éducateurs spécialisés et de 300 vacataires. On se rend compte que les zones urbaines sont beaucoup plus affectées par la vulnérabilité que les zones rurales. Avec Dakar qui totalise 33% de la prise en charge, suivi de Thiès et ensuite de Ziguinchor. Mais l’élément le plus important qu’on a retenu au niveau de ces données, c’est le cas des enfants qui sont en conflit avec la loi et qui sont placés sous mandat de dépôt .

Pour finir elle ajoute que : “ La plupart des enfants en danger, sont des enfants dont les parents n’ont pas les moyens pour leur assurer l’éducation. C’est pour ça qu’au niveau de nos centres, les enfants sont sous le régime de l’internat ou du demi-pensionnat. Donc, tout est fait vraiment pour que ces enfants puissent être pris en charge au niveau de nos centres et qu’on leur assure une bonne éducation et une formation professionnelle “ . La cérémonie a été une occasion précieuse de faire le point sur les efforts déployés pour protéger les enfants en situation de vulnérabilité. Les résultats du rapport national annuel de 2023 témoignent d’avancées significatives, bien que des défis demeurent.

Fatou Ba