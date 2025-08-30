La marche nationale des victimes du régime de Macky autorisée

Une marche nationale se tiendra ce samedi 30 août 2025, à partir de 15h, pour réclamer justice pour les victimes de l’ancien régime (2021-2024).

Le cortège partira de l’École Normale et se dirigera vers le Rond-point Jet d’Eau, réunissant citoyens et militants autour d’un objectif clair : accélérer le traitement des dossiers judiciaires des victimes.

Le visuel de l’événement illustre la détermination des manifestants, avec au centre une personne brandissant le poing et la bouche ouverte, symbole de colère et de volonté de justice. Une mention rouge « MARCHE AUTORISÉE » souligne le caractère officiel de la mobilisation.