La militante de Bamba Fall reste en prison

Nouveau renvoi dans l’affaire Astou Sène, du nom de la militante du maire sortant de la Médina, Bamba fall. Son procès pour coups et blessures volontaires, prévu ce mercredi 19 janvier 2022, a été reporté pour la troisième fois au 31 janvier prochain. Et pour cause, le témoin cité dans le dossier ne s’est pas présenté à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.

Astou Sène devra prendre son mal en patience en prison. Son procès qui était prévu hier, a été encore renvoyé au 31 janvier prochain. Le président du tribunal d’Instance de Dakar a décidé du report pour convocation du témoin, Mamadou Diaw. Partie civile dans cette affaire, Fatou Wade, militante du candidat de la coalition « Benno Bokk Yakaar » pour la mairie de la Médina, Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, s’est présentée cette fois au prétoire.

C’est au cours d’une rixe que la prévenue avait lacéré le visage de sa victime avec une lame. Arrêtée par le commissariat de la Médina, Astou Sène reconnait les faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné 15 jours d’incapacité temporaire de travail. Seulement, la militante du maire sortant, Bamba Fall justifie son acte barbare par le fait que la plaignante l’avait taxée de prostituée à travers un message sur Facebook. Elle a été placée sous mandat de dépôt le lundi 10 janvier 2022. Lors de sa première comparution devant le tribunal, Me Ousseynou Fall et ses confrères avaient introduit une demande de mise en liberté provisoire. Mais, le juge avait rejeté la requête pour risque de trouble à l’ordre public.