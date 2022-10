La Poste : Abdoulaye Bibi Baldé zappe la cérémonie de passation de service

Le directeur sortant de La Poste Abdoulaye Bibi Baldé n’a pas assisté à la cérémonie de passation de service avec son successeur. Selon les informations , Abdoulaye Bibi Baldé n’a pas souhaité participer à cette cérémonie d’installation. Qui Est-ce qui est à l’origine de cette absence? Que cache cette passation à sens unique ?

Aprés son limogeage au poste de Directeur de la Poste, Abdoulaye bibi Baldé a été remplacé par Mouhamadou Djité Inspecteur des Impôts et des Domaines de classe exceptionnelle, précédemment Directeur de l’Administration et du Personnel à la Direction générale des Impôts et des Domaines. Aujourd’hui, lors de la cérémonie de passation de Service, l’ancien directrice n’a pas respecté sa présence. En tout cas, après leur entrevue à huis clos, le nouveau directeur Mohamed Djité a raccompagné son prédécesseur reprendre son véhicule pour rentrer.

L’inspecteur général des impôts et domaines et administrateur civil a procédé à sa première déclaration en l’absence de Bibi Baldé qui lui a laissé entre les mains les dossiers de la Poste. Dorénavant le président du Conseil départemental de Boukiling aura la lourde tâche de relever cette société nationale qui agonise. En effet, la Poste est confrontée à des difficultés financières et de gestion et les syndicats de la société n’ont cessé d’alerter l’opinion sur la situation. Ce qui a soulevé une révolte des travailleurs mardi 11 octobre devant la direction générale de la Poste à l’avenue Peytavin en plein centre-ville. La Poste qui compte plus de 5.000 travailleurs, a perdu plus de la moitié de son capital social en enregistrant un déficit de 32,8 milliards de FCFA. La boîte doit à l’État du Sénégal 189 milliards de FCFA.