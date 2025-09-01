Partager Facebook

De plus en plus au Sénégal, on ne mange plus bien à cause de la cherté de la vie, on ne dort plus bien à cause du bruit et il y’a énormément de stress à cause des problèmes, les gens sont fatigués psychologiquement et très tendus.

Le repos, le calme et le sommeil sont devenus un luxe au Sénégal. Tous nos quartiers (jusqu’au centre-ville) sont devenus des marchés, des routes et il n’y a plus de quartiers résidentiels à Dakar.

Nous avons partout des boutiques (y compris celles ambulantes ou encore Pousse-Pousse- gargotes, tabliers), des magasins, des commerces, des cérémonies partout dans les quartiers, les rues qui envoient des décibels de musique 24/7, des coins de mécaniciens, des ambulants de télécommandes ou encore les sifflets des charretiers pour le ramassage des poubelles, des voitures qui circulent partout et qui klaxonnent pour un rien, les camions de poubelle qui klaxonnent sans cesse partout où ils passent etc. finalement rien n’est réglementé.

Nous vivons toutes sortes de pollution sonore, environnementale, visuelle et les problèmes quotidiens tuent les gens à petit feu. Malheureusement tout ce décor et cette vie précaire n’aident pas à vivre sereinement (un tout petit peu), à garder la forme et la santé. Alors si (et seulement si) on a les moyens et la chance d’échapper à tout ce stress, on est chanceux et on garde une bonne forme/espoir.

En somme, la qualité de vie s’est trop dégradée à Dakar et partout dans les grandes villes au Sénégal, les Sénégalais ne mangent plus à leur faim et ne boivent plus de l’eau potable, le chômage chronique touche tous les foyers, c’est le stress total, un avenir incertain, on ne peut plus se projeter. C’est quasiment le sauve qui peut généralisé.

Pourtant des mesures simples et efficaces (nous allons revenir avec une orientation) existent pour mettre fin à cette anarchie, retrouver un cadre de vie digne et gagner en économie productive, sauf que nous en sommes à la liberté de palabrer pendant que la dégradation est continuelle.

Aux autorités, prenez des mesures et nous épargner les conséquences profondes de cette situation si rien n’est fait pour DUNDU LENEEN.

La Commission Scientifique en charge de l’Environnement et du Cadre de Vie de DUNDU