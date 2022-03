La Russie supprimée du jeu Fifa 22

De plus en plus isolée, la Russie, du monde sportif ou culturel notamment. Ce mercredi 2 mars, c’est EA Sports, qui annonce, pour sa franchise FIFA 22, le retrait de l’équipe nationale de Russie et de tous les clubs du pays, des plateformes du jeu.

Suite aux conflits initiés par la Russie en Ukraine ces derniers jours, Electronic Arts a décidé de retirer toutes les équipes russes de son jeu de football FIFA 22. Le processus est en cours de déploiement et les joueurs ne pourront donc plus utiliser les clubs russes que ce soit sur le jeu principal sur consoles, FIFA Mobile ou encore FIFA Online.

Cela va également de pair avec l’exclusion du pays par l’UEFA à la coupe du monde qui se déroulera cette année au Qatar. C’est sur Twitter que la déclaration officielle d’EA a été publiée en raison de cette fameuse invasion russe en Ukraine :

EA Sports est solidaire du peuple ukrainien et, comme tant de voix dans le monde du football, appelle à la paix et à la fin de l’invasion de l’Ukraine », peut-on lire dans le communiqué. « En accord avec nos partenaires de la FIFA et de l’UEFA, EA Sports a lancé des processus pour retirer l’équipe nationale russe et tous les clubs russes des produits EA Sports FIFA, y compris FIFA 22, FIFA Mobile et FIFA Online. »

« Nous évaluons également activement les changements connexes dans d’autres domaines de nos jeux. Nous tiendrons nos communautés au courant de toutes les actions entreprises, et nous remercions les joueurs pour leur patience pendant que nous travaillons sur ces mises à jour. »

Une autre déclaration a été publiée sur le compte officiel de NHL 22, indiquant qu’elle retirait également les équipes russes, ainsi que les équipes biélorusses. Nous aurons donc plus d’informations dans les heures à venir, mais il semblerait qu’Electronic Arts veuille prendre de plus amples mesures liées au conflit russo-ukrainien comme on le voit, par exemple, dans Battlefield 2042 où un skin d’hélicoptère russe a été supprimé. Le gouvernement de l’Ukraine a d’ailleurs fait récemment appel à Microsoft, Sony ou encore Riot Games pour les convaincre « d’arrêter temporairement la participation des équipes et des joueurs russes et bélarussiens à tous les événements esports internationaux ». Quoi qu’il en soit, cette crise politique n’empêche pas EA de travailler actuellement sur son prochain titre : FIFA 23.

Avec Georges E. Ndiaye