L’Algérie dénonce l’arbitre sénégalais à la CAF et la FIFA

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La polémique autour du quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 entre l’Algérie et le Nigéria ne faiblit pas. Selon plusieurs médias algériens, la Fédération algérienne de football (FAF) a officiellement déposé une plainte auprès de la Confédération africaine de football (CAF) et de la FIFA, dénonçant l’arbitrage du match dirigé par le Sénégalais Issa Sy.

Samedi après-midi, les Super Eagles ont mis fin au parcours des Fennecs en s’imposant 2-0, au terme d’une rencontre globalement maîtrisée par le Nigéria. Dominée dans le jeu et en manque d’efficacité offensive, l’équipe algérienne aurait même pu concéder une défaite plus lourde. Toutefois, au-delà du résultat sportif, ce sont les événements survenus après le coup de sifflet final qui ont retenu l’attention, avec des échauffourées entre joueurs et une vive tension autour du corps arbitral, certains joueurs algériens ayant tenté d’interpeller les arbitres jusque dans le tunnel menant aux vestiaires.

Si, en Algérie, les choix du sélectionneur Vladimir Petkovic et la prestation de l’équipe sont largement critiqués, l’arbitrage est présenté par une partie de la presse et des supporters comme un facteur aggravant de l’élimination. Plusieurs décisions de l’arbitre central ont été jugées sévères et défavorables aux Fennecs, alimentant un sentiment d’injustice exprimé tant par les joueurs que par le staff et le public.

D’après des médias algériens, la requête déposée par la FAF vise à dénoncer ce qu’elle considère comme des décisions arbitrales préjudiciables, notamment une main non sanctionnée dans la surface nigériane en première période. La plainte évoquerait également l’attitude du corps arbitral à l’égard des joueurs algériens, certains comportements ayant été perçus comme inappropriés à l’issue de la rencontre.

D’autres organes de presse algériens vont plus loin dans leurs accusations, mettant en cause la gestion disciplinaire du match. Ils soulignent notamment le nombre élevé de cartons distribués, huit au total, dont cinq à l’encontre des joueurs algériens, un chiffre largement supérieur à la moyenne habituelle de l’arbitre. Le carton jaune adressé au Nigérian Wilfred Ndidi, déjà sous la menace d’une suspension, a également suscité des interrogations, celui-ci le privant automatiquement d’une éventuelle demi-finale.

Du côté sénégalais, aucune réaction officielle n’a pour l’instant été enregistrée de la part de l’arbitre ou des instances concernées. La CAF et la FIFA ne se sont pas encore prononcées sur l’existence ou le contenu de la plainte évoquée. En attendant d’éventuelles suites disciplinaires ou institutionnelles, cette affaire vient raviver le débat récurrent sur l’arbitrage dans les grandes compétitions africaines, à un moment clé de la CAN 2025.