L’ambassade du Maroc appelle les Marocains au Sénégal à la retenue et au respect

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ambassade du Royaume du Maroc au Sénégal a publié un communiqué ce mercredi 18 mars 2026, appelant les ressortissants marocains établis au Sénégal à faire preuve de retenue et de sens des responsabilités à la suite des derniers développements observés en marge de la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Dans le communiqué, parcouru par Seneweb ; l’ambassade souligne que le sport doit demeurer un vecteur de rapprochement, de fraternité et de respect mutuel entre les peuples, et que l’issue d’un match ne saurait justifier quelque forme de surenchère ou de propos excessifs entre des peuples frères.

L’ambassade invite les Marocains à faire preuve de calme et de discernement, tant dans leurs interactions que dans leurs expressions, y compris sur les plateformes numériques, et à observer strictement les lois et règlements en vigueur dans le pays d’accueil.

Le communiqué souligne également la gestion du dossier par les autorités respectives et exprime la gratitude de l’ambassade envers les autorités sénégalaises pour leur attention particulière à l’égard des ressortissants marocains et de leurs biens.

L’ambassade appelle enfin les Marocains à contribuer à l’apaisement et à la préservation du climat de sérénité et des relations fraternelles entre le Maroc et le Sénégal.