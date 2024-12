Lancement Officiel de « UCOTEBS »: Une nouvelle ère pour les Commerçants

Partager Facebook

Le 21 décembre 2024, la Chambre de Commerce de Dakar a vibré au rythme d’un événement marquant : le lancement officiel de l’Union des Commerçants en Équipement Technologique et Bureautiques du Sénégal (UCOTEBS). Cette initiative vise à unir les acteurs du secteur technologique et bureautique, favorisant ainsi une dynamique collaborative et innovante.

Le Sénégal, en pleine mutation numérique, voit son secteur technologique se développer à grande vitesse. Cependant, les commerçants d’équipements technologiques et bureautiques font face à de nombreux défis : concurrence accrue, évolution rapide des technologies, et la nécessité de s’adapter aux besoins d’une clientèle de plus en plus exigeante. UCOTEBS naît alors comme une réponse à ces enjeux, visant à structurer le secteur et à renforcer la compétitivité des acteurs. UCOTEBS se fixe plusieurs objectifs essentiels : Fédérer les Commerçants, créer un réseau solide entre les différents acteurs pour partager des ressources et des bonnes pratiques. Promouvoir l’Innovation : Encourager l’adoption des nouvelles technologies et l’innovation au sein des entreprises : renforcer la compétitivité : Aider les membres à améliorer leur position sur le marché à travers des formations et des échanges d’expertise. Représenter le Secteur : Agir en tant que porte-parole des commerçants auprès des institutions gouvernementales et des organismes de régulation.

La cérémonie de lancement a attiré un large public, incluant des commerçants, des acteurs du secteur technologique, des représentants du gouvernement, ainsi que des membres de la presse. Après une présentation des objectifs de l’union, plusieurs intervenants ont pris la parole pour exprimer leur soutien et souligner l’importance de cette initiative. Modou Niang, vice-Président de UCOTEBS a prononcé un discours enrichissant et captivant : “ Nous sommes des commerçants, donc nous sommes venus naturellement à la chambre de commerce pour le bureau de nos activités. Je pense que dans le futur proche, il y aura des rencontres, des convergences, des partenariats avec la chambre de commerce.

Le représentant de la chambre de commerce nous a indiqué la voie à suivre. Il nous a rassuré que les portes de la chambre de commerce étaient ouvertes pour nous. Donc si on a des informations économiques, si on veut de la formation, etc. L’UCOTEBS a été mis sur pied afin de fédérer l’ensemble de ces membres. Les acteurs sont divers, ils viennent de différents horizons. Il y a différents domaines qui sont englobés par l’association, dont l’informatique, l’électroménager, la bureautique, etc. Et la téléphonie, bien sûr. Donc pour nous, à un certain moment donné, on a la nécessité de se regrouper, de faire un blog, afin de faire face aux challenges et défis qui se trouvent sur notre route. On a un défi de modernisation, il y a un défi social également, il y a un défi de formation de nos différents membres. Comme vous le savez, au Sénégal, quand on est commerçant, on pense qu’il n’est pas allé à l’école, qu’il n’est pas assez bien formé. Mais en fait, surtout avec les nouvelles autorités qui nous poussent vers la formalisation, aujourd’hui on est obligé quand même d’avoir une formation derrière, pour pouvoir répondre à cette demande de formation. Donc les défis sont multiformes. Donc on va essayer de statuer, de les mettre sur table, et de, un à un, essayer de trouver une solution “., a-t-il expliqué.

Le lancement de UCOTEBS représente un tournant majeur pour les commerçants en équipement technologique et bureautique du Sénégal. En favorisant la collaboration et l’innovation, cette union offre de nouvelles perspectives pour un secteur en pleine mutation. Les défis sont nombreux, mais avec un engagement collectif, UCOTEBS a le potentiel de transformer le paysage commercial sénégalais et de renforcer l’économie locale. Ce 21 décembre 2024 marque ainsi le début d’une nouvelle ère pour les acteurs de ce secteur dynamique.