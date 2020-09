L’arrêté Ousmane Ngom bientôt abrogé

L’arrêté interdisant les rassemblements à caractère politique aux abords de la Place Washington, du Boulevard de la République et d’une partie de Sandaga sera sous peu abrogé. Selon L’AS, c’est ce qui ressort des échanges entre pouvoir et opposition lors de cette journée de dialogue national.

En effet, s’il y a un point sur lequel pouvoir et opposition semblent avoir la même position, c’est bien celui portant sur l’arrêté n°7580 du 20 juillet 2011 dit « arrêté Ousmane Ngom». Sur questions abordées hier, celle-ci a fait l’objet de consensus.

Le décret visant son abrogation, qui sera bientôt disponible, sera inclus dans le package qui sera envoyé à l’Assemblée nationale et apparaîtra sous forme de loi. D’ailleurs, informe le journal, pouvoir et opposition se sont accordé sur un périmètre de sécurité qui sera délimité.