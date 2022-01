Lat Mingué: le Dr Macoumba Diouf engrange tout pour Macky

Le Docteur Macoumba Diouf vient encore de réussir un grand exploit. Maire sortant et candidat de la Coalition présidentielle le Benno Bokk Yakaar pour la Commune de Lat Mingué, le Directeur de l’Agence Nationale de l’Horticulture, a infligé une fumante fessée à ses adversaires. Pour dire, le Dr Diouf a gagné haut la main cette élection avec un score si honorable (plus de 60%). Face à l’ex-député libéral El Hadji Malick Gueye parti sous la bannière de » Euleuk Sénégal » , le Dr Boubacar Sy de « Wallu Sénégal » et d’autres Coalitions, il a brillamment fait le job pour le Président Macky. Les populations ont, ainsi, jugé bon de signer un nouveau bail de confiance avec lui. Dans l’essentiel des centres et bureaux de vote de cette Commune forte de plus de 80 hameaux, il a imposé son hégémonie. Ainsi, ce résultat n’est que la consécration des nombreuses réalisations à l’actif du Maire sortant en faveur de ses administrés.

