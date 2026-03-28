« L’aveu est la reine des preuves » : La réplique de Thierno Alassane Sall à Sonko

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« En visite aujourd’hui à Fissel, Ousmane Sonko m’attribue le pouvoir d’avoir bloqué le projet AEE Power/ASER depuis deux ans. C’est à se demander qui, de lui, de Diomaye ou de moi, détient réellement le pouvoir » a écrit Thierno Alassane Sall sur sa page Twitter. Selon lui, depuis deux ans, « le régime Pastef, ses proxys, ses médias, ses chroniqueurs, ses propagandistes et ses 130 députés affirment que le projet s’exécute normalement. Quel intérêt y a-t-il à protéger l’entreprise espagnole depuis lors ? »

A l’en croire Ousmane Sonko vient de se démentir lui-même et de démentir toute sa galaxie de manipulateurs, sans nous dire où sont passés nos 37 milliards.