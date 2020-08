LDC Afrique : le Final 4 tombe à l’eau

C’est désormais officiel. A travers un communiqué diffusé ce lundi, la Confédération africaine de football (CAF) a confirmé le calendrier des demi-finales de la Ligue des champions (Zamalek-Raja et Wydad Casablanca-Al Ahly), perturbées par la pandémie de coronavirus.

«Les matchs des demi-finales se joueront à domicile et à l’extérieur. Les matchs aller seront disputés les 25 et 26 septembre 2020 au Maroc, et les matchs retour les 2 et 3 octobre en Egypte», a précisé la CAF, confirmant ainsi l’abandon de son idée de Final 4 suite au désistement du Cameroun comme pays-hôte.

Ensuite, «la finale se déroulera sur un terrain neutre en cas d’opposition entre une équipe égyptienne et une équipe marocaine», a ajouté l’instance en précisant qu’un appel d’offres a été lancé à destination de ses associations membres et que celles-ci ont jusqu’au 17 août pour candidater. «Cependant, en cas de qualification des deux clubs égyptiens ou marocains pour la finale, le match unique se jouera soit en Égypte, soit au Maroc le 16 ou 17 octobre 2020. À cet égard, les Associations Membres concernées, à savoir la Fédération Egyptienne de Football et la Fédération Royale Marocaine de Football, devront confirmer leur disponibilité au plus tard le 15 août 2020», a précisé l’instance qui a en revanche confirmé l’organisation d’un Final 4 fin septembre au Maroc pour la Coupe de la Confédération.

Le calendrier de la Coupe de la Confédération

Demi-finales

22.09.2020 – Pyramids (Egypte) vs. Horoya (Guinée) au Complexe Mohammed V, Casablanca

22.09.2020 – RS Berkane (Maroc) vs. HUSA (Maroc) au Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat

Finale

27.09.2020 – Stade Prince Moulay Abdellah, Rabat

Tous les matchs se joueront à huis clos.