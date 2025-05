LDC : L’Inter vient à bout du Barça et file en finale

Partager Facebook

Au terme d’une demi-finale retour légendaire, l’Inter Milan a battu le Barça (4-3 a.p.) et file en finale de la Ligue des Champions.

La demi-finale retour de la Ligue des Champions entre l’Inter Milan et le FC Barcelone a tenu toutes ses promesses, et même bien plus. Au terme d’un match qui restera dans les annales de l’histoire de la C1, les Nerazzurri sont venus à bout après prolongations des Blaugrana (4-3) et se sont qualifiés pour la finale de l’édition 2024-2025 de la Ligue des Champions.

Un scénario complètement fou

Comme à l’aller, les Milanais menaient 2-0 après des buts de Lautaro Martinez (21e) et d’Hakan Calhanoglu sur pénalty (45+1e). Mais les Barcelonais se sont complètement réveillés en seconde période, réussissant à revenir au score en l’espace de six minutes grâce à des réalisations d’Eric Garcia (54e) et de Dani Olmo (60e). Puis les hommes d’Hansi Flick ont pris l’avantage en fin de match grâce à un but de Raphinha (88e). Mais alors que les Catalans se dirigeaient vers la qualification, le match a basculé dans l’irréel après l’égalisation de Francesco Acerbi dans le temps additionnel (90+3e). Résultat : 3-3 au terme du temps réglementaire.

En prolongations, c’est l’Inter Milan qui a trouvé les ressources pour marquer un nouveau but par l’intermédiaire de Davide Frattesi (99e). Les Barcelonais ont ensuite de nouveau tenté de revenir au score. En vain puisque les Interistes ont réussi à conserver leur avantage jusqu’au bout pour se qualifier pour leur septième finale de Ligue des Champions de leur histoire. En finale, l’Inter Milan affrontera le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, dont le match retour aura lieu ce mercredi (19h).