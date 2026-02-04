Le 25e Forum du 1er emploi (EN IMAGES)

La 25ème édition du forum du 1er emploi a vécu ce mardi 03 Février. La rencontre a été présidée par le Minitre du Travail et de la Fontion Publique Olivier Boucal ainsi que le Ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et technique Moustapha Ndiack Sarré, en présence du President du Haut Conseil du Dialogue Social – HCDS. Forum réussi et félicitations au Meds ! La rencontre en images !