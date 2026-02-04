Uploader By Gse7en
Le 25e Forum du 1er emploi (EN IMAGES)

4 février 2026 Société

La 25ème édition du forum du 1er emploi a vécu ce mardi 03 Février. La rencontre a été présidée par le Minitre du Travail et de la Fontion Publique Olivier Boucal ainsi que le Ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et technique Moustapha Ndiack Sarré, en présence du President du Haut Conseil du Dialogue Social – HCDS. Forum réussi et félicitations au Meds ! La rencontre en images !
627382203 1459018219121376 6455270646609686952 n 627470780 1459018252454706 7960763993668207328 n 627361139 1459018272454704 2368948055211075567 n 627686582 1459018312454700 7131562838960046869 n 627374486 1459006639122534 4949155702388184363 n 627480469 1459006675789197 6856278600474178701 n 627405293 1459006855789179 3346752748190092612 n 627364033 1459006909122507 7242734691253921973 n 627477565 1459006972455834 7449417247687405110 n 626861874 1459007012455830 7208051286673965336 n 627368841 1459007055789159 2654262321839808899 n 627377257 1459007129122485 4340123363016169397 n 627477565 1459007162455815 6912103017432552567 n 628427068 1459007185789146 7737572633103509226 n 627446558 1459007285789136 8816990675086218796 n 627400972 1459007305789134 4920537541211424412 n 627395265 1459018075788057 1683313808393339946 n 627407121 1459018102454721 9017535417892059848 n 1 627553404 1459018062454725 6284100600335901938 n 1 627674778 1459007245789140 6900427947697887927 n 627408656 1459006942455837 6673903779993928080 n 627377453 1459006605789204 8817178782226500077 n

