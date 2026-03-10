Le Bayern Munich Nicolas Jackson explose l’Atlanta, Tottenham humilié à Madrid

Partager Facebook

Le Bayern Munich est bien l’un des principaux candidats à la victoire finale en Ligue des champions. Les Allemands n’ont fait qu’une bouchée de l’Atalanta Bergame mardi en 8es de finale aller (6-1).

Leader incontesté de Bundesliga, le Bayern n’a laissé aucune chance au dernier représentant italien de la C1. Le ‘Rekordmeister’ menait déjà 3-0 après 25 minutes et des buts de Josip Stanisic (12e), Michael Olise (22e) et Serge Gnabry (25e), qui ont tous abusé des largesses de la défense italienne.

Les hommes de Vincent Kompany n’ont pas baissé le pied en deuxième mi-temps, Nicolas Jackson ajoutant le quatrième à la 52e. Olise s’est ensuite offert un doublé en marquant la copie conforme de son premier but, un tir enroulé superbe du pied gauche à l’orée de la surface (64e), avant le sixième signé Jamal Musiala (67e).

La ‘Dea’ a sauvé l’honneur dans le temps additionnel via Mario Pasalic (90e+3). Mais les Munichois peuvent envisager très sereinement le match retour et même les quarts de finale, où ils pourraient faire face au Real Madrid ou à Manchester City, qui s’affrontent mercredi soir.

Tottenham coule à Madrid

L’Atlético Madrid a lui aussi pris une sérieuse option sur la qualification en torpillant Tottenham au Metropolitano (5-2). En grande difficulté en Premier League (16es avec un point d’avance sur le premier relégable), les Spurs ont vécu une entame de match cauchemardesque.

Le portier londonien Antonin Kinsky n’a passé que 17 minutes sur le pré, le temps de commettre deux immenses bourdes qui ont profité à Marcos Llorente (6e, 1-0) et Julian Alvarez (15e, 3-0), avant d’être remplacé par Guglielmo Vicario. Son défenseur Micky van de Ven était, lui, fautif sur le 2-0 d’Antoine Griezmann (14e).

Le changement n’a pas stoppé l’hémorragie, puisque Vicario a été battu en deux temps à la 22e (Le Normand). Mais les Spurs ont enfin réagi et réduit la marque en contre-attaque grâce à Pedro Porro (26e, 4-1).

En deuxième mi-temps, Alvarez s’est offert un doublé (55e, 5-1), puis Tottenham a encore marqué (76e Solanke) pour conserver un mince espoir d’inverser la tendance la semaine prochaine à Londres.

Le Barça arrache le nul

Autre favori de la compétition, le FC Barcelone a dû se contenter d’un match nul 1-1 sur la pelouse de Newcastle. Les Blaugrana ont arraché l’égalisation au bout du temps additionnel sur un penalty transformé par Lamine Yamal (90e+6).

Les Magpies avaient pourtant concrétisé leur domination dix minutes plus tôt avec l’ouverture du score de Harvey Barnes (86e), un but mérité qui aurait pu mettre les Anglais en bonne position en vue du retour au Camp Nou. A 1-1, ce sont les Catalans qui ont les cartes en mains en vue du match retour.