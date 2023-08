Le BRT va démarrer ses premiers essais lundi

Dès demain lundi, le Bus Rapide Transit (Brt) entamera ses essais statiques. Le gouverneur de Dakar a tenu à lancer un message aux populations.

C’est Al Hassan Sall, le gouverneur de Dakar, qui en donne l’information. Il renseigne qu’en perspective de l’exploitation commerciale du Brt, des essais statiques sont prévus à partir du lundi 21 août 2023. Toutefois, l’administrateur civil souligne que des occupations irrégulières ont été constatées au niveau des couloirs du Brt ainsi que sur les voies de circulation générale.

«Aussi, des particuliers s’adonnent-ils à des activités de vente et de réparation de véhicules sur les emprises du Brt», dit-il. Le gouverneur invite les propriétaires ou détenteurs de marchandises, de pièces détachées, d’objets encombrants, déposés sur les emprises du BRT, à procéder, sans délai, à leur enlèvement. À défaut, prévient-il, «l’Administration se réserve le droit de prendre toutes les dispositions pour éradiquer toute forme d’occupation illégale des infrastructures, équipements et couloir du BRT, empêchant la mobilité des personnes et la bonne exécution des essais.»