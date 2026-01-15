Le coach adjoint de l’Égypte a tenté d’empêcher Sadio Mané de saluer Salah

Partager Facebook

Le Sénégal a battu l’Égypte, ce mercredi, et s’est qualifié pour la finale de la coupe d’Afrique des nations (Can-2025). Mais, des choses peu recommandables se sont produites au terme de ce match de demi-finale de coupe d’Afrique.

Une vidéo, qui fait déjà polémique sur les pages égyptiennes, montre un acte surprenant, voire indigne, posé par le coach adjoint de l’Égypte. Ce, à l’encontre de Sadio Mané qui a sorti les «pharaons» de la compétition, grâce à son précieux but du jour.

En effet, au terme du match, alors que le numéro 10 du Sénégal se dirigeait vers Mohamed Salah pour lui serrer la main et le consoler, Ibrahim Hassan, le frère jumeau de Hossam Hassan, s’est interposé de façon très désagréable.

Le coach adjoint a bloqué Sadio Mané pour le repousser, lui demandant de s’éloigner. Un acte incompréhensible et choquant. Sadio Mané, qui n’a pas fait de vagues, s’éloignera de l’homme. Mais, il retrouvera quelques mètres plus loin, son ancien coéquipier de Liverpool pour lui tendre la main.