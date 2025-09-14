Le cours magistral de ABS de PASTEF dans le domaine sécuritaire

Partager Facebook

La cérémonie de remise de diplômes aux jeunes qui ont pris part à la session de formation en sécurité initiée par Arène Bi Sécurité et l’Association Formation et insertion des lutteurs du Sénégal (FILS) a vécu ce samedi à Guédiawaye.

A cette occasion, le parrain, Alioune Badara Sarr de PASTEF, plus connu sous le sobriquet de ABS, a délivré un véritable cours magistral dans le domaine sécuritaire.

‘’C’est avec une profonde émotion et un immense honneur que je prends la parole aujourd’hui, en ma qualité de parrain de cette cérémonie de remise de diplômes. Ce moment n’est pas simplement une étape académique : il est le couronnement d’un parcours exigeant, le fruit d’efforts soutenus, de discipline et de sacrifices consentis.

Chers récipiendaires, vous avez choisi un domaine noble et essentiel : la sécurité. Dans un monde marqué par des incertitudes, des menaces multiformes et des défis de plus en plus complexes, la sécurité ne se réduit plus à une fonction technique. Elle est devenue un pilier de stabilité, de confiance et de développement’’ a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : ‘’Sans sécurité, il n’y a pas d’éducation durable, pas d’investissement, pas de prospérité. Vous êtes désormais les gardiens de la quiétude, les veilleurs du vivre-ensemble. Je voudrais saluer l’initiative de l’Arène Bi Sécurité et de l’association FILS qui, à travers cette formation, donnent aux jeunes sénégalais, non seulement une compétence professionnelle, mais aussi une voie d’insertion sociale et économique. Ce travail mérite d’être encouragé, car il incarne ce que notre pays attend aujourd’hui : des solutions concrètes, inclusives et innovantes face au chômage des jeunes’’.

Sur sa lancée, ABS de lancer aux diplômés : ‘’Je voudrais vous dire que, vous n’êtes pas seulement détenteurs d’un parchemin, vous êtes porteurs d’une responsabilité citoyenne. Le savoir que vous avez acquis ne doit pas être un simple bagage personnel, il doit être mis au service de votre communauté, de votre nation et de l’Afrique tout entière. La rigueur, la loyauté, l’intégrité et le professionnalisme doivent être vos maîtres-mots’’.

Week-end patriotique de ABS

Toujours selon le responsable de PASTEF à Grand-Dakar et Inspecteur principal du Trésor, ‘’le Sénégal de demain se construira par la jeunesse d’aujourd’hui’’. ‘’Si nous voulons un pays solide, prospère et respecté, nous devons former des femmes et des hommes capables d’assurer la sécurité, de protéger les biens et les personnes, mais aussi de défendre les valeurs qui nous unissent. Ces jeunes que nous célébrons aujourd’hui en sont une belle illustration. Chers récipiendaires, soyez fiers de votre parcours, mais sachez que ce n’est qu’un début. Ce diplôme doit être pour vous une source de motivation permanente et un engagement à toujours aller plus loin. Le mérite se cultive, et le succès se consolide dans la persévérance et l’humilité’’, a souligné ABS.

En tant que parrain, il a exhorté les récipiendaires à devenir des modèles : modèles pour leurs familles, modèles pour leurs quartiers, modèles pour les générations qui les suivront. ‘’La sécurité est un métier qui exige de la dignité et de l’éthique. Soyez dignes de la confiance que vos formateurs, vos encadreurs et votre pays placent en vous. Mesdames et messieurs, je voudrais adresser mes sincères félicitations aux lauréats du jour. Je rends hommage aux formateurs et encadreurs qui ont façonné cette promotion avec patience et détermination. Et je réitère ma reconnaissance à tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à bâtir un Sénégal plus sûr, plus fort et plus solidaire’’, a conclu le camarade de parti de Sonko.

A signaler qu’Alioune Badara Sarr a aussi participé à la grande journée de consultations médicales gratuites organisée par la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) de Grand-Dakar, à l’école Route des Puits, dans le cadre de ses 48 heures d’activités.

L’initiative des éléments de la Section PASTEF de Grand-Dakar couvrait plusieurs spécialités : cardiologie, diabétologie, pédiatrie, gynécologie, urologie, ophtalmologie, odontologie et médecine générale. À travers cette action, la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) de Grand-Dakar rappelle que ‘’l’engagement citoyen constitue également un levier pour renforcer la cohésion sociale et soutenir les familles vulnérables, conformément aux orientations du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko’’. ABS sera également présent à la finale du tournoi des 48 heures de la JPS de Grand-Dakar qui se joue ce dimanche ainsi qu’à un match de basket.