Le Covid présent seulement dans 5 régions

La pandémie du coronavirus recule de plus en plus au Sénégal. Et le virus ne circule désormais que dans cinq régions sur les 14 que compte le pays. Les zones toujours contaminées sont Thiès, Kaolack, Ziguinchor, Kédougou et Dakar.

Dans les quatre premières régions citées, les infections ne dépassent pas 9 cas. Seule Dakar a enregistré une dizaine de cas positifs. Face à cette tendance baissière, le Sénégal est estampillé «pays vert» par l’Union européenne.