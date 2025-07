Le Dr Obeng, ambassadeur de la paix des NU, et les médias américains internationalisent l’affaire Khadim Ba vs Douanes sénégalaises

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

« L’ambassadeur de la paix des Nations Unies, le Dr Michael K. Obeng, fondateur de Restore Worldwide, a lancé un appel urgent aux institutions mondiales, avertissant que la crédibilité du Sénégal en tant qu’État démocratique est menacée en raison de la détention illégale du philanthrope et chef d’entreprise Khadim Ba », ont rapporté mardi 29 juillet 2025 de nombreux sites d’information et magazines américains spécialisé en finance et économie.

Les sites en ligne Globe Newswire, Ap, Fox56news, menafn, marketwatch, Yahoo, et plusieurs magazines américains spécialisés en finance et économie ont consacré des lignes à l’homme d’affaires sénégalais M. Khadim Ba et philanthrope.

« Il (M. Ba) est détenu à la prison centrale de Dakar depuis le 4 octobre 2024, malgré l’absence de preuves crédibles à l’appui des accusations portées contre lui », regrette l’ambassadeur de la paix des Nations Unies, le Dr Michael K. Obeng, fondateur de Restore Worldwide, repris par les sites et magazines Us.

Saisissant la tribune du pays de l’oncle Sam dans lequel le Président Bassirou Diomaye Diakhare Faye s’est rendu récemment avec quatre autres de ses pairs africains (de Guinée Bissau, Mauritanie, Liberia, Gabon) pour rencontrer Donald Trump, le Dr Obeng a déclaré que « La communauté internationale ne peut rester les bras croisés alors qu’un homme qui a tant donné est utilisé comme bouc émissaire politique ».

« Il s’agit désormais d’un problème mondial, et non plus seulement d’une injustice locale. », a enfoncé l’ambassadeur de la paix.

Selon lui, l’affaire contre M. Ba « manque de preuves crédibles ».

Faut-il rappeler que le cabinet commis par le pool des juges à la suite des travaux de la douane accusatrice a battu en brèche lesdites accusations de cette dernière et qu’un ancien douanier, en l’occurrence M. Alioune Badara Ndao, a soutenu lors d’une interview à Soir d’Info sur TFM que la douane sénégalaise avait fait des erreurs et formulé des accusations gratuites contre toujours M. Ba ?

En effet, en février 2025, l’expert nommé par le tribunal, M. Gory Ndiaye, a publié un rapport qui a démantelé l’accusation de l’État. Indiquant qu’il n’y avait aucune violation telle que dit par les douanes dans la mesure où la Raffinerie Société africaine de raffinage (SAR) et Total Energies ont déclaré toutes leurs importations et payé les droits de douane. Qu’il n’y avait également aucune malversation financière puisque toutes les transactions étaient conformes à la réglementation de la BCEAO. Et qu’il n’y avait aucune preuve de contrebande ou de fraude puisque les rapports douaniers 180/181 ne montrent aucune indication d’actes répréhensibles.

« Malgré cela, Ba est détenu en vertu de l’article 344 du Code des douanes sénégalais, une loi destinée aux contrebandiers arrêtés, et non aux dirigeants d’entreprise », reprennent ces médias américains.

Appel à une « pression internationale croissante »

Les mêmes médias de rappeler que le département d’État américain a fait état de « détentions arbitraires » dans son rapport 2023 sur les droits de l’homme au Sénégal et que par ailleurs, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire « pourrait se saisir du cas de M. Ba ».

Ces mêmes sites et magazine de reprendre le Dr Obeng, indiquant que la Cour de justice de la CEDEAO « a statué contre le Sénégal dans des affaires similaires de violation des droits à un procès équitable, notamment dans l’affaire Sonko contre le Sénégal ».

Faut-il rappeler là aussi que le même Ousmane Sonko devenu Premier ministre à la faveur de la victoire de son champion, le Président Bassirou Diomaye Faye le 24 mars 2024, a interpelé le 1er juillet dernier les magistrats sur les manquements de la justice ?

« Selon les observateurs, la détention de Ba est motivée par des raisons économiques et politiques », souligne en tout cas le Dr Obeng.

« Il (M. Ba) a acquis une participation de 34 % dans la raffinerie de pétrole SAR en 2019 par l’intermédiaire du groupe Locafrique. Ses parts auraient été diluées à 0,5 % sans compensation après des différends avec le gouvernement.

Son arrestation est survenue quelques semaines après qu’il a intenté une action en justice contre le Sénégal devant la Cour internationale d’arbitrage de Paris. »

« Cela ressemble fort à des représailles », a renchérit Fatou Kiné Ba, avocate et sœur du détenu, depuis Paris.

Impact économique et sur les investisseurs

« La manière dont le Sénégal traite cette affaire envoie un signal dangereux aux investisseurs internationaux », a déclaré Jean-Luc Mbaye, analyste économique pour l’Afrique de l’Ouest, reprennent les sites américains.

« Lorsque les tribunaux ignorent les preuves et détiennent arbitrairement des chefs d’entreprise, la confiance dans le marché s’érode rapidement. Cela menace non seulement la réputation des individus, mais aussi l’ensemble du climat des affaires dans la région. »

Quelles seront les conséquences des perceptions du secteur des affaires dans le pays de l’oncle Sam où récemment le Président Faye a tenté de vendre la Destination Sénégal ?

« Les violations de procédure soit la manière dont le Sénégal a traité cette affaire envoie un signal dangereux aux investisseurs internationaux selon Jean-Luc Mbaye, analyste économique pour l’Afrique de l’Ouest », reprennent les sites.

« Lorsque les tribunaux ignorent les preuves et détiennent arbitrairement des chefs d’entreprise, la confiance dans le marché s’érode rapidement. Cela menace non seulement la réputation des individus, mais aussi l’ensemble du climat des affaires dans la région. », lit-on encore.

Concernant toujours « les violations de procédure », les médias font cas d’un retard de 8 mois avant la première audience de M. Ba. Le refus d’accès à un avocat. Le maintien en détention malgré des preuves à décharge.

« Il ne s’agit pas seulement d’une erreur juridique, mais d’une tache sur la réputation démocratique du Sénégal », a déclaré le Dr Obeng, rapportent les médias Us. « Les investisseurs internationaux, les organismes de défense des droits humains et les partenaires diplomatiques observent la situation », concluent-ils.