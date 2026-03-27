Le FDR tacle le gouvernement: “Il s’enferme dans des cachotteries puériles…”

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L’article du journal britannique Financial Times continue de faire couler beaucoup d’encre. Ce vendredi c’est la Conférence des Leaders du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République qui en abordant l’actualité nationale dit constater que le gouvernement s’enferme dans des cachotteries puériles renforçant le péril qui guette l’économie nationale.

Dans un communiqué la Conférence des leaders a indiqué que “c’est ainsi qu’après avoir accusé le journal Financial Times de « désinformation », le gouvernement vient, par la voix autorisée du ministre des Finances et du Budget, de confirmer point par point l’ensemble des informations publiées par ce journal. Toute honte bue, le gouvernement est passé du démenti cinglant à une autojustification aussi maladroite qu’embarrassée.”

Le FDR exige la publication immédiate des contrats signés avec Africa Finance Corporation, First Abu Dhabi Bank et la Société Générale, l’indication précise des charges financières et de l’identité des bénéficiaires de commissions..

Pour le FDR, la rhétorique confuse du ministre en charge des Finances, même multipliant les généralités académiques, ne constitue pas une réponse aux interpellations précises soulevées. “ Les TRS, bien qu’étant des dettes, ne sont pas déclarées comme telles et sont traduites donc parfaitement par la notion de « dette cachée » ou de « dette fantôme”, le ministre ne dit rien quant au rôle du cabinet Global Soveregn Advisory, installé à Paris et Dubaï. Il ne conteste pas que First Abu Dabi Bank peut exiger un remboursement (appel de marge) en cas de baisse des notations chez Mody’s ou S&P ou en cas de restructuration de la dette (…)