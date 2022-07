Le fils de Cissé Lô arrêté

Les membres de l’inter-coalition Yaw-wallu, Moustapha Mbacké Lô Junior (fils de Cissé Lô), Serigne Moustapha Diouf Lambaye et Cheikh Seck viennent d’être placés en garde à vue.

Ce, suite à une plainte déposée par un responsable de l’Apr. Le trio a été convoqué au commissariat spécial de Touba depuis dans la matinée du jeudi.

Ces jeunes responsables de Yaw-wallu seront présentés au procureur ce vendredi matin pour destruction de biens appartenant à autrui, violence et voie de fait.

Interrogés sur les faits, Junior Lô et compagnie ont nié en bloc les faits. Selon le fils de Moustapha Cissé Lô, on veut tout simplement les empêcher de prendre part aux élections.

Faudrait-il rappeler que les membres de Yaw-Wallu et ceux de Bby s’étaient donnés en spectacle à Touba 28 lors de la caravane de Ousmane Sonko et cie. Tout est parti lorsque des républicains ont débarqué sur les lieux. Les jeunes de Bby ont occupé la chaussée pour y attendre Ousmane Sonko et les autres leaders.

Se sentant provoqués, Serigne Moustapha Diouf Lambaye, Moustapha Mbacké Lô Junior (fils de Cissé Lô) et leurs collègues ont sommé les membres de la mouvance présidentielle de vider les lieux.

Quelques instants plus tard, les membres de l’opposition se sont repliés pour ramasser des pierres. Contre toute attente, ces membres de Yaw-Wallu ont lancé ces pierres sur les membres de Bby. Ces derniers ont riposté également à coups de pierres, a constaté Seneweb.

Au cours de cette intifada, les partisans du président Macky Sall ont fini par battre en retraite avant de disparaître.

Quelques jours plus tard, Serigne Khassim Mbacké, responsable de l’Apr à Touba a déposé une plainte contre Junior Lô et cie. Selon le chef religieux-politicien, ces responsables de Yaw-wallu ont vandalisé son véhicule. Serigne Moustapha Diouf Lambaye, Cheikh Seck et Moustapha Mbacké Lô Junior ont été arrêtés ce jeudi.