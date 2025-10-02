Le fils du khalife général de la famille omarienne sous contrôle judiciaire

Partager Facebook

Une affaire impliquant Th. A. Tall, fils du khalife général de la famille omarienne, est actuellement entre les mains de la justice. Selon les informations de Seneweb, il a été arrêté samedi dernier à la frontière sénégalo-gambienne dans le cadre d’une enquête portant sur une transaction d’or évaluée à plus de 95 millions de FCFA.

Après son interpellation, il a été conduit à la Division des investigations criminelles (DIC) à la suite d’une plainte déposée par l’homme d’affaires M. Sarr, qui l’accuse d’escroquerie lors de la vente de ce métal précieux.

À l’issue de la phase d’enquête, le dossier a été transféré au parquet financier puis confié au juge du 3ᵉ cabinet d’instruction. Celui-ci a retenu les chefs d’association de malfaiteurs et d’escroquerie, avant de le placer sous contrôle judiciaire, estimant que le dossier comportait « des contestations sérieuses ».

De son côté, l’intéressé a nié les faits. Il soutient n’avoir été qu’un intermédiaire entre le vendeur, L. Diallo, et l’acheteur, M. Sarr, et affirme avoir tenté de calmer les tensions entre les deux parties lors de la transaction. Toujours selon sa version, l’or avait été soumis à des tests puis envoyé à Dubaï pour expertise. Quelques jours plus tard, le partenaire d’affaires de l’acheteur aurait finalement déclaré que le métal était faux.

Les avocats de Th. A. Tall, Mes Borssou Pouye, Marème Datt et Alioune Badara Ndiaye, ont introduit une demande de mise en liberté provisoire. Ils avancent que l’affaire comporte de nombreuses zones d’ombre et que la partie civile aurait dû présenter une contre-expertise confirmant la fausseté du métal, ainsi que des éléments probants établissant l’existence de complices dans cette opération.