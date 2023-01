Le FNDR fustige ‘’une catastrophe qui révèle la faiblesse des autorités… ‘’

Un deuil national de trois jours a été décrété depuis lundi 9 janvier 2023 par le président de la République Macky Sall après le violent accident enregistré à Sikilo (Région de Kaffrine). Le Ministre Khouraïchi Thiam qui a exprimé toute sa compassion.

Dans un communiqué daté du 8 janvier, le Président du parti FNDR (Forces Nouvelles Dimbali Sa Rew), Mawdo Khouraichi Thiam a présenté ses condoléances. «A la suite du tragique accident de ce jour qui a conduit à la mort de plus de 39 personnes et de 100 blessés, le parti FNDR adresse ses condoléances aux familles éplorées, au peuple Sénégalais et au Président de la République. Le parti manifeste ainsi « sa compassion aux blessés tout en leur souhaitant un prompt rétablissement», lit-on.

D’après les chiffres officiels, c’est un drame qui bat tous les records enregistrés jusqu’ici en matière de perte en vie humaine. Ainsi, les FNDR « recommandent aux autorités de mieux s’investir dans le secteur du transport ». Car, à en croire Khouraïchi Thiam et ses partisans, «cette catastrophe révèle d’une part le non-respect de la réglementation devant assurer la sécurité des voyageurs et d’autre part la faiblesse des Autorités chargées de l’application de ladite réglementation ». C’est pourquoi, soutiennent-ils, « de tels manquements aboutissent fatalement à ce qui nous arrive aujourd’hui ».

Le FNDR ‘’recommande au Gouvernement de mettre de l’ordre dans ce secteur pour éviter sa décadence’’.

Pour rappel, un Conseil interministériel s’est tenu ce lundi dans le cadre des mesures idoines pour mettre un terme à ce fléau ou du moins le réduire.