Le Fouladou rend hommage à Dieo

Les Éditions Aminata Sow Fall d’Idrissa Sow Gorkodjo et Dieylani d’Elhadji Saloum Diakhité en partenariat avec le CERK de Kolda ont organisé un hommage spécial à Dieynaba Guèye dite Diéo, poétesse, conteuse et présidente du Cercle des Écrivains de Kolda. Ce, à travers un Symposium sur l’œuvre et sa vie animé par le Professeur Abdourahmane Diallo poète, écrivain et Secrétaire Exécutif du Cercle des Écrivains de Kolda.

Ce sont les écrivains Abdourahmane Diallo et Gorkodjo à travers l’anthologie des Écrivains de Kolda et l’anthologie de la littérature casamançaise par le Professeur Hamidou Baldé, Docteur et professeur de Lettres Modernes au Lycée Omar Lamine Badji et à l’université Assane Seck de Ziguinchor qui ont fait la présentation de la défunte écrivaine Dieynaba Guèye. Diéo est la mère de notre défunt confrère de La Tribune, Bachir. L’événement est marqué par un symposium sur sa vie et son œuvre qui était la première étape. Cette cérémonie est aussi une mise à profit pour appeler à la revalorisation des valeurs culturelles sénégalaises par le conte par les organisateurs.

Pour la terminer en beauté la cérémonie d’hommage spécial, ils ont organisé une nuit du conte dans un hôtel de la place. La présence du maire de la commune Abdoulaye bibi Baldé et du Ministre de l’agriculture Moussa Baldé a été remarqué.

Selon Mm Diouf, ‘’Dieynaba Guèye était une poétesse écrivaine et conteuse koldoise. Elle a été élue en 2017 présidente du Cercle des Écrivains de la Région de Kolda. Dieo était une pionnière de la littérature koldoise elle a soutenu les jeunes Écrivains à trouver des éditeurs pour les publier. Elle allait régulièrement dans les écoles de Kolda pour dire le conte’’.

Poursuivant elle a cité les recueils de poèmes et contes qu’a publié Dieynaba.

Jeunesse de mon pays (poésie).

Les soins perdus de la fiancée (conte)

Dieynaba Guèye était une humaniste qui s’est battue pour la protection de l’enfance et l’émancipation de la femme koldoise à travers des projets de développement.

Le Cercle des Écrivains de la Région de Kolda a été mise sur les fonts baptismaux en 2017 Dieynaba Guèye fut la première présidente. Aujourd’hui le CERK çompte une trentaine de membres au Sénégal et dans la diaspora.

La deuxième communication a porté sur un regard croisé de l’anthologie de la littérature casamançaise et de l’anthologie du Cercle des Écrivains de Kolda. Sans oublier le thème de la revalorisation de nos valeurs culturelles par le conte.

Par le Professeur Hamidou Baldé Docteur des Lettres professeur de Lettres Modernes au Lycée Omar Lamine Badji et professeur à l’université Assane Seck de Ziguinchor.

Enfin la troisième communication s’est faite par visioconférence et avait porté sur le thème, Parle-nous de Diéo et de Kolda de mon enfance.