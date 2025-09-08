Le gouvernement de François Bayrou renversé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Assemblée nationale a refusé ce lundi 8 septembre de voter la confiance au gouvernement de François Bayrou. Le Premier ministre doit désormais remettre sa démission au président de la République.

Près de neuf mois après sa nomination, le gouvernement de François Bayrou est tombé ce lundi 8 septembre. Aux termes de cette session extraordinaire entamée à 15 heures, seulement 194 députés ont accordé leur confiance au Premier ministre, 364 députés ont refusé de la lui accorder.

Le locataire de Matignon n’ayant pas obtenu la majorité des voix nécessaire pour se maintenir dans ses fonctions, il doit maintenant remettre sa démission au président de la République, entraînant celle de ses ministres et secrétaires d’État. Il le fera ce mardi, a appris BFMTV auprès de sources concordantes.

Depuis son arrivée à la tête du gouvernement, l’opposition réclamait à plusieurs reprises un tel vote mais François Bayrou, comme ses prédécesseurs, Élisabeth Borne, Gabriel Attal ou Michel Barnier, avait esquivé un tel vote non-obligatoire. L’élu centriste avait créé la surprise le 25 août dernier en annonçant qu’il solliciterait la confiance de l’Assemblée nationale avant l’examen du budget 2026.

Une première dans l’histoire de la Ve République

L’issue de ce vote faisait peu de doute. En dépit des consultations menées par le Premier ministre et ses tentatives de négocier des accords, la gauche et l’extrême-droite avaient annoncé qu’ils ne voteraient pas la confiance. Les députés LR, parti qui figure au gouvernement, avaient eux une « liberté de vote ».