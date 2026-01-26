Le marabout de Madiambal fixé le 5 février

Partager Facebook

La Chambre pénale de la Cour suprême se penchera sur le recours en cassation formé par le Parquet général du Pool judiciaire financier, le 5 février prochain, concernant Serigne Oumar Mbaye. Une décision qui déterminera l’avenir immédiat du guide religieux, placé sous mandat de dépôt dans le sillage des poursuites visant la famille de Madiambal Diagne.

Ce recours fait suite à la décision de la Chambre d’accusation financière qui, le 20 novembre dernier, avait ordonné le placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire. Cette décision avait été immédiatement suspendue par le pourvoi du Parquet, prolongeant ainsi la détention du proche de Madiambal Diagne.

Pour les conseils du marabout, cet environnement de « décrispation » judiciaire renforce ses chances. N’ayant jamais été impliqué dans la gestion directe de l’entreprise familiale au cœur du litige, sa position apparaît moins compromise aux yeux de ses soutiens.

Pour mémoire, Serigne Oumar Mbaye a été interpellé et inculpé pour « complicité » dans l’affaire de rétrocommissions présumées qui vise Madiambal Diagne et sa société immobilière. Le patron du groupe de presse est soupçonné d’avoir indûment encaissé des fonds via la SCI Pharaon. Depuis le début de la procédure, le marabout clame son innocence, affirmant n’avoir aucun lien opérationnel avec les griefs financiers reprochés.