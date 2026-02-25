Le Maroc dément le départ de Walid Regragui

À quelques mois de la Coupe du monde 2026, de nouvelles rumeurs sur un potentiel départ de Walid Regragui de son poste de sélectionneur du Maroc font surface, selon RMC Sport. La fédération marocaine a de nouveau démenti l’information.

Quelques mois après la défaite en finale face au Sénégal de la Coupe d’Afrique des nations, la sélection marocaine connaît de nouvelles turbulences. Selon RMC Sport, Walid Regragui, entraîneur du Maroc, serait en négociation sur son départ qui pourrait être officialisée prochainement.

Démenti de la fédération marocaine

Une information que s’est empressée de démentir la fédération marocaine. La Fédération Royale Marocaine de Football dément les informations concernant sa séparation avec l’entraîneur M. Hoalid Regragui, peut-on lire sur le succinct communiqué, publié hier.

Au début du mois des rumeurs faisaient déjà surface concernant l’avenir de Walid Regragui au poste de sélectionneur du Maroc. Foot Mercato avait révélé que le coach avait déposé sa démission, démenti quelques heures plus tard par sa fédération. Cette situation complique les choses pour le Maroc à quelques mois du Mondial (11 juin – 19 juillet) et de la préparation pour cet événement majeur.