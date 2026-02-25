Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
MjAyNjAyZDlkM2YxY2MxNDllZWM0NjNkY2FhNzkzYWQxNjAyNzU

Le Maroc dément le départ de Walid Regragui

25 février 2026 Sport

À quelques mois de la Coupe du monde 2026, de nouvelles rumeurs sur un potentiel départ de Walid Regragui de son poste de sélectionneur du Maroc font surface, selon RMC Sport. La fédération marocaine a de nouveau démenti l’information.

Quelques mois après la défaite en finale face au Sénégal de la Coupe d’Afrique des nations, la sélection marocaine connaît de nouvelles turbulences. Selon RMC Sport, Walid Regragui, entraîneur du Maroc, serait en négociation sur son départ qui pourrait être officialisée prochainement.

Démenti de la fédération marocaine

Une information que s’est empressée de démentir la fédération marocaine. La Fédération Royale Marocaine de Football dément les informations concernant sa séparation avec l’entraîneur M. Hoalid Regragui, peut-on lire sur le succinct communiqué, publié hier.


Au début du mois des rumeurs faisaient déjà surface concernant l’avenir de Walid Regragui au poste de sélectionneur du Maroc. Foot Mercato avait révélé que le coach avait déposé sa démission, démenti quelques heures plus tard par sa fédération. Cette situation complique les choses pour le Maroc à quelques mois du Mondial (11 juin – 19 juillet) et de la préparation pour cet événement majeur.

Tags

Vérifier aussi

Capture decran 2026 01 29 081643

Les sanctions sont tombées contre le Sénégal et le Maroc

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé dans la nuit de mercredi à jeudi …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved