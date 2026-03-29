Le message de Patrice Motsepe aux Sénégalais : « Nous sommes avec vous, le football ne doit pas diviser »lk

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Dans un contexte électrique marqué par l’imbroglio juridique autour de la finale de la CAN 2025, le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), le Dr Patrice Motsepe, a tenté de jouer les médiateurs. S’exprimant ce dimanche 29 mars au Caire, lors d’un Comité exécutif (ComEx) particulièrement scruté, il a adressé un message de fraternité au peuple sénégalais. Selon Seneweb son message le voici.

» C’est que nous sommes avec vous, on vous supporte. Nous sommes tous Africains. J’ai dit le même message aux Marocains », a-t-il déclaré, insistant sur le fait que de nombreux Sénégalais vivent au Maroc et que le sport doit rester un trait d’union. « On ne va pas se servir du football pour diviser les gens, cela doit rassembler », a-t-il martelé.

Cherchant à dissiper les malentendus, le patron du football africain a annoncé son intention de se rendre au Sénégal dans les prochaines semaines. Patrice Motsepe en a profité pour rendre hommage à la ferveur des supporters des Lions de la Teranga, se disant « impressionné » par leur forte présence dans les tribunes marocaines tout au long de la compétition.

Ces déclarations interviennent alors que le ComEx du Caire est le premier à se tenir depuis la décision polémique de la commission de discipline d’attribuer le titre de la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert. Si cette décision pourrait être officialisée lors de cette session, le discours de Motsepe semble viser à éteindre l’incendie diplomatique qui couve entre Dakar et Rabat