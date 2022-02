Le neveu  vole les 30 millions de son oncle

Accusé d’avoir volé 30 millions FCFA, des bijoux en or, des portables et des effets vestimentaires au domicile de son oncle paternel Youssou Guèye, Mohamed Rassoul Guèye risque un séjour carcéral de 10 ans de même que son comparse présumé, Mohamed Diop. Les accusés ont été traduits hier, devant la chambre criminelle de Dakar pour association de malfaiteurs et vol commis la nuit avec effraction et usage d’arme.

Sous prétexte que son employeur et oncle Youssou Guèye (jeune frère de son père), le traitait comme un moins que rien, Mohamed Rassoul Guèye aurait planifié un cambriolage pour le déposséder de ses biens. Après avoir sollicité les services de son ami Doudou Guèye, ce dernier aurait à son tour, mobilisé un charlatan et des malfrats, avant de passer à l’acte. C’est ainsi qu’un gang, armé jusqu’aux dents, a fait irruption dans le domicile de la victime, sis à Ouest Foire, en défonçant la porte d’entrée dans la nuit du 29 au 30 avril 2019. Pendant que les uns tiraient des coups de sommation les autres cassaient les serrures des armoires, avant de faire main basse sur la somme de 30.720.000 francs, des bijoux en or, des portables et des effets vestimentaires. Dénoncé par sa cousine Mané Guèye qui l’avait reconnu au cours du cambriolage, Mohamed Rassoul Guèye a été interpellé le lendemain par les enquêteurs. Au cours de son interrogatoire, il soutient qu’il en voulait à son oncle qui offre de l’argent et des voitures à des connaissances au détriment de lui. « Après avoir ourdi notre plan, mon ami Doudou Guèye avait sollicité les services d’un charlatan qui nous a demandés de sacrifier un mouton. Nous avons distribué toute la viande sauf le cœur qui a été préparé par mon acolyte. Lorsque je l’ai mangé, je n’étais plus maître de mes actes. J’obéissais Doudou Guèye à la lettre. C’est lui qui a recruté par la suite tous les malfaiteurs qui ont participé au cambriolage, dont Mohamed Diop », a-t-il expliqué.

Des accusations que Mohamed Diop a reconnues lors de son audition. Doudou Guèye a par contre, plaidé non coupable Poursuivi pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec effraction et usage d’arme, le trio conteste les faits avec véhémence devant la chambre criminelle de Dakar, après deux ans derrière les barreaux. « Seul Doudou Guèye était au courant de mes problèmes avec mon oncle. Il s’était même rendu chez lui pour régler notre différend. Mais, je n’ai pas participé au cambriolage », a déclaré Mohamed Rassoul Guèye.

Le procureur requiert l’acquittement pour Doudou Guèye

Interrogée, Mané Guèye, fille de Youssou Guèye allègue que son cousin était bel et bien sur les lieux. « Je l’ai reconnu par sa voix car ils étaient tous encagoulés. Quand je l’ai interpellé, il m’a menacé », confie-t-elle.

Sénéba Guèye a indiqué que Mohamed Rassoul Guèye était accompagné d’une meute d’individus. « Ils ont ouvert le feu sur ma mère. Paniquée, je suis sortie de la maison en criant. J’ai trouvé trois personnes dehors. Ils ont emportés mes 150.000 francs et divers objets appartenant à mon père », affirme-t-elle.

L’épouse de Youssou Guèye a soutenu avoir réveillé ses deux filles quand elle a entendu le bruit. « Ils sont venus à 4 h du matin. Ils avaient immobilisé leurs véhicules devant le domicile », dit-elle.

L’avocat de Youssou Guèye a demandé au tribunal de réserver les intérêts de son client.

Après avoir requis l’acquittement pour Doudou Guèye, le substitut du procureur a sollicité 10 ans de réclusion criminelle contre Mohamed Rassoul Guèye et Mohamed Diop. « Seule Doudou Gueye a nié les faits à l’enquête indiquant qu’il était inconnu des forfaits. Mohamed Rassoul Guèye a soutenu qu’il est à l’origine du projet. Par la suite, il a voulu se désister mais son ami lui avait dit qu’on ne pouvait plus reculer. On l’a enjoint d’y aller et forcer d’entrer dans la maison », a relevé le parquetier.

La défense a plaidé l’acquittement. Le verdict est attendu le 17 février prochain.