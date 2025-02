Le Nigérian consommait de la cocaïne « pour soigner l’hypertension »

Partager Facebook

Wilson E., commerçant de nationalité Nigériane, présenté comme un dealer, est condamné hier, à purger deux ans de prison par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Arrêté avec 15 grammes de cocaïne, le prévenu a confié au juge qu’il utilise cette drogue dure comme remède contre l’hypertension.

À la suite d’une dénonciation, Wilson E., a été interpellé en pleine rue. Par la suite, une perquisition chez lui à la cité Comico d’Ouakam a permis de découvrir dans sa chambre 3 emballages de 5 grammes de cocaïne. La drogue était dissimulée sous une chaise. Conduit au poste, Wilson E a vigoureusement contesté être un dealer, sans convaincre les enquêteurs. Il sera présenté au procureur le 3 février 2025, puis mis sous les verrous à la suite de son inculpation pour offre ou cession de drogue. À l’audience des flagrants délits de Dakar hier, le Nigérian a encore réfuté toute implication dans un trafic. Il a fait savoir au juge qu’il utilise la cocaïne comme remède contre l’hypertension. Revenant sur les circonstances de son arrestation, Wilson a expliqué qu’il avait un problème avec son bailleur à cause de sa consommation d’eau et d’électricité. « Il n’a jamais produit les factures. Il voulait que je paye 20 mille francs le mois pour les factures d’eau et d’électricité. J’ai catégoriquement refusé. Je lui ai fait savoir que je paye 10 mille francs. Sur ces entrefaites, il m’a instruit de sortir de sa maison. Je lui ai demandé un délai puisque je m’active dans la vente de petits colas. Mais, il n’a pas donné suite à ma requête. Il a amené des policiers dans la maison. Les flics m’ont ainsi demandé si j’étais un vendeur de drogue. Je leur ai dit que je suis consommateur de cocaïne depuis trois ans car je souffre d’hypertension. J’utilise la cocaïne comme remède », a défendu le toxicomane supposé. Par ailleurs, Wilson a signalé que les flics ont saisi dans sa chambre un gramme et non 15 grammes de cocaïne. Il a acquis de la drogue dure à 15.000 francs. La conviction du représentant du Ministère public est faite. Il a demandé l’application de la loi pénale contre le prévenu. La défense a plaidé la disqualification des faits en détention de drogue en vue l’usage, arguant que son client a soutenu depuis l’enquête préliminaire être un simple consommateur du produit nocif. À l’issue des débats, le juge a prononcé un verdict de culpabilité contre le prévenu, lequel a pris deux ans ferme pour offre ou cession de drogue.