LE PLAN ORSEC EN CHIFFRES : 5 277 096 m3 d’eau évacués

Depuis le début des inondations au Sénégal, un important volume d’eau a été évacué par les secouristes, notamment les éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, l’Onas et le Génie militaire. Le cumul du volume d’eau évacué s’élève à 5 277 096 m3, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur. Rien que dans la journée du 29 août dernier, avec les fortes pluies connues à Dakar et à l’intérieur du pays, « un volume de 169 225 m3 a été évacué », selon la même note. Depuis le début du Plan Orsec, 192 sites inondés ont été recensés dont 69 sont déjà libérés et 96 autres en cours de traitement.

Dans le même communiqué, il est indiqué que de nombreux sites, du fait de la multiplication des précipitations et/ou de la nappe phréatique ont été libérés plusieurs fois. Pour ce qui est de l’assistance aux victimes, le Fonds de solidarité nationale est entré en action en appuyant 348 ménages. Ces sinistrés proviennent de Grand Yoff, Grand Médine, Yenne Todd, Yarakh, Ouakam et Matam. Plusieurs denrées ont été distribuées à ces familles, notamment celles alimentaires constituées de riz, d’huile, de sucre et de savon. De même, du matériel de construction constitué de ciment, de fer, de tôles en zinc, etc., a été offert aux sinistrés.