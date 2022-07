Le président du parti UNR, Mouhamadou L. Massaly distribue des denrées alimentaires, charge Sonko et met en garde l’opposition

« Ne pas reconnaître le bilan du Président Macky Sall, c’est être malhonnête. Ce qu’il a réussi à faire à Ziguinchor, Me Abdoulaye Wade ne l’a pas réussi ». C’est l’avis du président du parti Union pour une nouvelle république (UNR), Mouhamadou Lamine Massaly qui estime qu’en tant que chef de parti politique de l’opposition, le Sénégal ne mérite pas d’être plongé dans le chaos.

C’était en marge d’une cérémonie de remise de denrées alimentaires pour appuyer les populations pour la fête de la Tabaski. « Ousmane Sonko n’a qu’à arrêter d’essayer de semer le chaos dans ce pays », déclare-t-il. Pis, s’interroge-t-il, » je me demande qu’est-ce que les forces de l’ordre attendent pour édifier les Sénégalais sur ces 14 morts? Une seule victime parmi les 14 jeunes décédés lors des événements du mois mars a reçu une balle. Tous les 13 ont été liquidés par arme blanche ».

S’agissant de l’affaire concernant Bara Dolly, Massaly remercie au passage le Président Macky Sall. « Mon ami Bara Dolly a eu tort et s’est excusé d’avoir tenu des propos incorrects à l’endroit du Président de la République », explique-t-il. Avant d’inviter l’opposition à travailler sur la base de programmes pour convaincre les populations et d’éviter d’essayer de mettre le feu dans ce pays. « En tant que leader politique, je pense qu’il faut revoir la méthode de délivrance des récépissés. Je suis chef de parti, mon rôle, c’est de jouer ma partition pour la consolidation des valeurs et à l’union des cœurs », dit-il à cause des valeurs qu’incarne notre parti politique.

< div dir= »auto » data-originalcomputedfontsize= »16″ data-removefontsize= »true »>