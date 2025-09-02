Le procès Aminata Mbengue Ndiaye renvoyé au 15 septembre

Partager Facebook

Aminata Mbengue Ndiaye devait être jugé devant le tribunal. Mais le procès a été renvoyé au 15 septembre prochain. C’est Me Aissata Tall Sall qui allait défendre la direction du parti dans cette affaire. , Me Doudou Ndoye, selon Les Echos était aussi au tribunal hier pour la Direction du Ps contre Me El Hadji Diouf, avocat des dissidents.

Pour rester avec cette affaire, disons que ce n’était pas la mobilisation des grands jours pour Aminata Mbengue Ndiaye. A part Gorgui Ciss de Yenne qui était accompagné d’éléments de sécurité et de femmes, nos interlocuteurs disent que la plupart des socialistes vus sur place, étaient du côté de l’initiative. Outre, le doyen Idrissa Ndiaye, les rebelles avaient enregistré la présence de Birahim Camara, celle de Daour Sagna, de Ben Sylla et de jeunes de la Médina. Pour la Direction, il n’y avait que Gorgui Ciss, Ousmane Faye de Yarakh dont la présence n’a pas été confirmée par tous nos interlocuteurs et « Simbe », un gars très connu du parti et des proches de Mbengue Ndiaye.