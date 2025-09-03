Le procès en appel de Massata Daick renvoyé

Partager Facebook

Le procès en appel de Papa Massata Diack, fils de l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (World Athletics), Lamine Diack, a une nouvelle fois été reporté. Initialement prévu le 3 septembre 2025, il a été renvoyé au 8 décembre de la même année, à la suite d’une demande de report déposée par ses avocats, qui ont sollicité plus de temps pour préparer sa défense.

Papa Massata Diack et Habib Cissé, un autre protagoniste de cette affaire, devaient être rejugés par la cour d’appel de Paris après l’annulation partielle de leur condamnation dans le scandale de dopage russe de 2011. Aucun des deux n’était présent à l’audience. Leur avocat a obtenu gain de cause auprès de la cour, qui a accepté la requête de report.

Cette affaire, révélée en 2015, avait provoqué un séisme dans le monde sportif et précipité la chute de Lamine Diack, président de l’IAAF (devenue World Athletics) de 1999 à 2015, décédé en 2021.

Reconnu coupable en première instance et en appel de complicité dans un système de corruption visant à dissimuler des cas de dopage sanguin d’athlètes russes en 2011, Papa Massata Diack avait écopé de cinq ans de prison et d’une amende, réduite à 500 000 euros en appel.

Cependant, en novembre 2024, la Cour de cassation a partiellement infirmé ce jugement, ordonnant un nouveau procès concernant le chef de complicité de corruption passive, tout en maintenant les autres condamnations pour corruption passive, corruption et recel.

Papa Massata Diack, âgé de 60 ans et réfugié au Sénégal, « conteste fermement toutes les accusations » portées contre lui. Son procès en appel se tiendra finalement le 8 décembre 2025, rapporte Ouest France.