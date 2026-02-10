Le procès Ndella Madior Diouf encore reporté

Partager Facebook

Le procès de Ndella Madior Diouf s’est tenu ce 10 février 2026 devant la chambre criminelle de Dakar, mais le dossier a été renvoyé au 24 mars pour permettre la comparution des autres accusés, actuellement en liberté provisoire.

Ndella Madior Diouf, ainsi que dix autres personnes sont poursuivis pour : traite de personnes, exercice illégal de la fonction de médecin, privation d’aliments ou de soins ayant entraîné la mort, mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger, obtention indue de certificats d’inhumation, infractions aux lois sur les inhumations, homicide involontaire, non-déclaration de naissance et complicité.