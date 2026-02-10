Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
NDELLA MADOR DIOUF

Le procès Ndella Madior Diouf encore reporté

10 février 2026 Rewmi.com

Le procès de Ndella Madior Diouf s’est tenu ce 10 février 2026 devant la chambre criminelle de Dakar, mais le dossier a été renvoyé au 24 mars pour permettre la comparution des autres accusés, actuellement en liberté provisoire.


Ndella Madior Diouf, ainsi que dix autres personnes sont poursuivis pour : traite de personnes, exercice illégal de la fonction de médecin, privation d’aliments ou de soins ayant entraîné la mort, mise en danger de la vie d’autrui, non-assistance à personne en danger, obtention indue de certificats d’inhumation, infractions aux lois sur les inhumations, homicide involontaire, non-déclaration de naissance et complicité.

Tags

Vérifier aussi

masque de port de personnage imam illustration vectorielle illustration du livre pour enfants 2f7ttp9

GO : Prière pour mon imam

Afin que nul religieux moderne n’en ignore, ce petit rappel ( garoouwalé pour faire respecter …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved